Wegen 2G plus: Wolfsburger Restaurants eröffnen eigene Testzentren

Wolfsburg

Ob beim Friseur oder Shoppen – in immer mehr Bereichen gilt die 2G-plus-Regel. Dort haben dann nur Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test Zutritt. Auch in der Gastronomie ist das so. Damit nicht noch die letzten Gäste wegbleiben, richten einige Restaurantbesitzer in Wolfsburg und Umgebung eigene Testzentren ein.

Und das läuft gut. Sebastiano Berto von der Trattoria Berto in Velpke testet seit Montag in seiner Eisdiele, die gerade Winterpause macht. „Als die Infektionszahlen angestiegen sind, habe ich über ein eigenes Testzentrum nachgedacht“, erzählt der Inhaber von Eiscafé und Restaurant. Als dann die 2G-plus-Regel für die Gastronomie kam, hat er den Gedanken in die Tat umgesetzt. Die Menschen aus Velpke und Umgebung freut es. „Eine super Idee“, lobt Carola Jantschek. „Hier auf dem Dorf gibt es nicht so viele Testzentren. Jetzt haben wir eins vor Ort.“

Kostenlose Bürgertests bei Berto

Von montags bis sonntags, 9 bis 20 Uhr, gibt es kostenlose Bürgertests bei Berto in der Jasperallee 14. Jeder kann sich dort testen lassen. Egal, ob für den Besuch in der Trattoria oder für den Friseur. Ohne Voranmeldung. Das Testergebnis gibt es ausgedruckt oder per Email.

Das neue Testzentrum in Velpke:

Genauso unbürokratisch war der Antrag für die Teststation. „Am Mittwoch habe ich sie beantragt, einen Tag später kam die Genehmigung“, erklärt Berto. Über ein Web-Seminar lernten Berto, seine Ehefrau Christina und eine Mitarbeiterin, wie sie richtig testen.

Eisdiele zur Teststation umfunktioniert

Dann wurde die Eisdiele zur Teststation umfunktioniert: Es gibt zwei Plätze mit Sichtschutz. Daneben stehen Drucker und Laptop, um die Ergebnisse zu drucken oder per Email zu verschicken. Sebastiano Berto freut sich über den Zulauf. Weniger erfreulich ist sein Weihnachtsgeschäft in der Trattoria. „Das ist komplett eingebrochen“, bedauert der Gastronom. Das Testzentrum ist eine kleine Einnahmequelle, die die Verluste im Restaurant etwas abfedert.

Das ist 2G plus Die Inzidenz ist in Wolfsburg weiterhin hoch. Weil die niedersächsische Hospitalisierungsrate zuletzt fünf Werktage in Folge über der kritischen Marke von 6 geblieben ist, gilt in der VW-Stadt momentan die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Die WAZ gibt einen Überblick darüber, welche Regeln wo zu beachten sind. Was ist unter der 2G-plus-Regel zu verstehen? Gemäß der 2G-plus-Regel haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen und auch nur dann, wenn sie zusätzlich noch einen negativen Corona-Test nachweisen können. Einrichtungen können laut der niedersächsischen Verordnung entweder einen Schnelltest oder PCR-Test von einer anerkannten Teststation oder einen Selbsttest unter Aufsicht akzeptieren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen. Von der 2G-plus-Regel ausgenommen sind außerdem alle Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Als Personen mit erfolgter Booster-Impfung gelten auch genesene Personen, die zusätzlich eine zweite Impfung erhalten haben. Personen, die nach der Genesung lediglich eine Impfdosis erhalten haben, müssen sich hingegen weiterhin testen lassen, bevor sie Einrichtungen, Betriebe oder Veranstaltungen besuchen, für die die 2G-Plus-Regelungen gelten.

Auch der Lindenhof in Nordsteimke richtet eine Teststation ein. Ab Mittwoch, 8. Dezember, geht es los. „Es ist eine Möglichkeit, unsere Gäste wieder zurückzugewinnen“, erklärt Mitinhaberin Melanie Perricone. Viele seien verunsichert angesichts der hohen Inzidenz – und bleiben zuhause. Ein Test soll Sicherheit geben.

Teststation im Nordsteimker Lindenhof

Aber nicht nur für einen Besuch im Lindenhof. Jeder kann sich testen lassen. Wochentags ist das von 7 bis 20 Uhr möglich, am Wochenende von 9 bis 16 Uhr.

Für die Gastronomie ist die 2G-plus-Regel eine weitere Herausforderung. Nach den vielen anderen in den vergangenen eineinhalb Jahren. „Die neuen Verschärfungen sorgen für große Verunsicherung“, sagt Tom Graubner, der mit Carsten Gädke das „Awilon“ im Kunstmuseum führt. Bei Gästen. Aber auch bei Gastronomen. Eine eigene Teststation anbieten? Das kostet Geld, Mitarbeiter müssten dafür geschult und abgestellt werden.

„Wir testen Gäste auf Wunsch außerhalb des Restaurants“, so Graubner. Das sei aber eine Ausnahme. Die Awilon-Chefs hatten sich so sehr auf ihr letztes Weihnachtsgeschäft gefreut. Denn im Januar hören sie nach 20 Jahren auf. Sie wollten sich von ihren Gästen verabschieden. Doch daraus wird wohl erst einmal nichts...

Von Sylvia Telge