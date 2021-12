Wolfsburg

Testen, testen, testen: Die neue 2G-plus-Regel hat am Mittwoch für lange Warteschlangen vor den Testzentren in Wolfsburg gesorgt. Während viele Wolfsburger sich in Geduld üben müssen, versuchen die Betreiber der Stationen alles, um den rasant gestiegenen Bedarf schnell bedienen zu können.

Wolfsburger zeigen Verständnis für neue Regel

Lilli Kasperik (54) musste am Mittwoch lange vor dem Testzentrum in der City-Galerie anstehen: „Einerseits finde ich es gut, dass sich jetzt alle testen müssen. Das gibt einem irgendwie ein besseres Gefühl. Andererseits ist es aber auch nervig und zeitaufwendig.“ Seit Mittwoch benötigen auch Geimpfte und Genesene einen Test, wenn sie ins Restaurant, zum Sport, ins Theater oder ins Kino möchten. Oder auch zum Friseur, so wie Marion Graumann (36): „Ich verstehe, warum die 2G-plus-Regel eingeführt wurde, aber ich hoffe wirklich sehr, dass sich bald mehr Menschen impfen lassen und diese Testerei nicht mehr nötig sein wird.“ Eine 47-jährige Wolfsburgerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, war mit Termin zum Testen in der City-Galerie und musste dennoch warten: „Das ist fürchterlich“, sagte sie zur WAZ.

Die Nachfrage sei „kaum zu beherrschen“

Um lange Schlangen in Zukunft zu vermeiden, ist das Testzentrum dabei, seine Kapazitäten aufzustocken: „Wir haben momentan täglich vier bis fünf Bewerbungsgespräche und wollen in ein bis zwei Wochen unsere Kapazitäten verdoppelt haben“, berichtet Geschäftsführer Christian Haertle, der weitere Stationen in der Region betreibt. Momentan seien die täglich verfügbaren 300 bis 400 Termine in der City-Galerie ausgebucht. Das Zentrum versuche aber, weiterhin auch Personen ohne Termin zu testen. Schon mit der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sei die Nachfrage „kaum zu beherrschen gewesen“.

Noch vor wenigen Wochen hätten seine Zentren durch die Abschaffung der kostenlosen Tests vorübergehend rote Zahlen geschrieben. Jetzt zahlt sich das Durchhaltevermögen aus. „Dass die Politik die kostenlosen Tests eingestellt hat, war im Nachhinein ein Fehler. Im Frühjahr wäre es vielleicht gegangen, aber nicht im Herbst“, meint Haertle. Die verloren gegangene Infrastruktur ließe sich nicht „von jetzt auf sofort“ wieder herstellen.

Es wird aufgerüstet: An der Autostadt sollen zusätzliche Container Abhilfe leisten. Quelle: Britta Schulze

Viele Wolfsburger Testzentren rüsten nach, andere entstehen neu

Auch andere Testzentren bauen ihre Kapazitäten derzeit massiv aus: Das Drive-In in der Autostadt hat mittlerweile eine zweite Station an der VW-Arena eröffnet. Außerdem stellte der Betreiber Ruhrmedic am Mittwoch zusätzliche Test-Container auf. Am Phaeno und an der Commerzbank in der Porschestraße sind genauso wie am Badeland und am Alten Brauhaus in Fallersleben neue Stationen von Unternehmen entstanden, die bereits andere Teststationen in Wolfsburg betreiben.

Andere steigen jetzt erst in das Geschäft mit den Corona-Tests ein, so wie Esplanade-Inhaber Jan Schroeder: Gemeinsam mit Geschäftspartnern hat er am Dienstag eine Station vor seinem Club „Esplanade“ in der Wielandstraße eröffnet, am Mittwoch folgte eine in den Designer Outlets. Schon am Donnerstag soll zudem ein Testzentrum am Hansaplatz hinzukommen, auch auf dem Bauking-Parkplatz im Vogelsang sei eine Station in Vorbereitung: „Wir haben acht Stationen geplant, die meisten sollen mit dem Auto befahrbar sein, damit niemand im Regen und Wind draußen stehen muss“, sagt Schroeder. Fünf der Stationen seien als reine Drive-Ins konzipiert.

Esplanade-Inhaber Jan Schroeder: Wie lange er seinen Club noch öffnen darf ist unklar, deshalb konzentriert er sich gerade auch darauf, Personal für seine neuen Testzentren zu finden. Quelle: Roland Hermstein

„Zeit, auf ein neues Pferd zu satteln“

In der „Esplanade“ laufen parallel die Schulungen für die zukünftigen Mitarbeiter der Teststationen. Dass die jetzt wieder so gefragt sind, überrascht Schroeder nicht: „Das war mir klar. Außerdem weiß ich nicht, ob mein Club wieder komplett geschlossen wird. Deshalb war es jetzt Zeit, ein neues Pferd zu satteln.“ Der Eindruck, dass sich die Zentren einfach so aus dem Boden stampfen lassen, täuscht laut Schroeder: „Da ist ein bisschen Vorlauf notwendig, das ist ein logistischer Aufwand.“ Immerhin bescheinigt er Wolfsburg diesbezüglich ein gut funktionierendes Gesundheitsamt: „Das ist nicht überall so.“

Hier können Sie sich in Wolfsburg testen lassen Tests in Apotheken: Galerie Apotheke in der City Galerie Easy Apotheke, Schlesierweg 14 Hansa Apotheke, Hansaplatz 12 Osterloh-Apotheke, Westerstraße 23 Heidgarten-Apotheke, Meinstraße 107 Testen beim Arzt: Auch einige Ärzte in Wolfsburg bieten Schnelltests an. Wer dabei ist, lässt sich über die Arztauskunft Niedersachsen herausfinden. Dazu kann über die Suche der Name des Arztes eingeben werden. Unter „Mehr erfahren“ ist dann aufgeführt, ob die Praxis Corona-Schnelltests anbietet: www.arztauskunft-niedersachsen.de Die Corona-Testzentren in der Innenstadt: Corona-Testzentrum, Porschestraße 48, https://deincoronatestzentrum.de/ Corona-Testzentrum, Porschestraße 27, Container Ecke Commerzbank, https://deincoronatestzentrum.de/ Corona Schnelltestcenter Wolfsburg in der City Galerie, https://www.coronaschnelltest-wob.de/ Corona-Testzentrum, Hauptbahnhof (neben dem Haupteingang), https://deincoronatestzentrum.de/ Corona-Testzentrum, Container am Phaeno, https://deincoronatestzentrum.de/ Mobiles Testzentrum CongressPark, Heinrich-Heine-Straße / Klieverhagen 50 Mobile Teststation im Kaufhof, https://www.schnelltest-wolfsburg.de/ Klinikum Wolfsburg, Test-Zentrum, Sauerbruchstraße 7, https://www.klinikum.wolfsburg.de/notfall/test-zentrum Immoconcept 38 GmbH, Esplanade, Wielandstraße 3 Testzentrum Badeland (ab 1. Dezember), https://flow-wolf-testzentrum.de/ Testzentrum Daimlerstraße, Daimlerstraße 11 (Eingangsbereich des Fitnessstudio McFit), https://flow-wolf-testzentrum.de/ City Shop Detmerode, Detmeroder Markt 5 City Shop West Kiosk Wolfsburg, Westhagen, Hallesche Straße 30c Die Corona-Testzentren in den Ortsteilen: Testzentrum im Wasserturm des HSC in Ehmen, Mörser Straße 48, https://flow-wolf-testzentrum.de/ Testzentrum des VfB Fallersleben, August-Lücke-Straße 1, https://www.vfb-fallersleben.de/ Altes Brauhaus zu Fallersleben (neben dem Haupteingang), Am Alten Brauhaus 9, https://flow-wolf-testzentrum.de/ DRK Seniorenwohnanlage „Wir“ in Fallersleben, Neues Feld 1-3, https://www.drk-wob.de/ Testzentrum GE – T GmbH Heinenkamp, Brandgehaege 16 Real Markt Nordsteimke, Hehlinger Straße 21 Edeka Reislingen Süd-West, Gerta-Overbeck-Ring 2 DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a, https://www.drk-wob.de/ Corona-Testzentrum am MTV-Center in Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße 41, https://www.mtv-vorsfelde.de/testcenter/ Teststation auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6, https://www.ecocare.center/ Schnellstation Edeka Vorsfelde, Neuhäuser Straße 9 Drive-In-Teststationen (können auch ohne Auto genutzt werden): Drive-In-Teststation auf dem Kurzzeitparkplatz bei der Autostadt, https://ruhrmedic.de/corona-testzentrum/corona-test-wolfsburg/ Drive-In-Teststation Heinrich-Nordhoff-Straße 107-109 (Testzentrum und Außenstelle VW-Parkplatz direkt gegenüber), https://schnelltest-wolfsburg.de

Wie lange der Run auf die Testzentren anhält oder ob er sich sogar noch verstärkt, bleibt abzuwarten. Schon am Donnerstag treffen sich Bund und Länder erneut, um über mögliche weitere Corona-Maßnahmen abzustimmen.

Von der Redaktion