Wolfsburg

Die vorbereitenden Maßnahmen für den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke Braunschweig-Wolfsburg zwischen Weddel und Fallersleben haben begonnen. Angesetzt ist der Baubeginn zur Erweiterung der sogenannten „Weddeler-Schleife“ im Oktober. Erste Sperrungen der Strecke wird es voraussichtlich von Ende Oktober bis Mitte Dezember 2021 geben – die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Startschuss zum Ausbau der „Weddeler Schleife“ fiel am Freitag. Es trafen sich der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann, Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann, der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, Detlef Tanke und Ralf Sygusch sowie Frank Limprecht, Leiter Großprojekte bei der Deutschen Bahn (DB) vor Ort, um einen Blick auf die zukünftige Baustellenfläche zu werfen.

Baustart im Oktober - Erste Sperrungen Ende Oktober bis Mitte Dezember 2021

Ziel der Erweiterung ist nach Detlef Tanke ein regelmäßiger Bahnbetrieb im Halbstundentakt zwischen den beiden Industriestandorten Braunschweig und Wolfsburg ab Dezember 2023 mit gleichzeitiger Stärkung von Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.

Schon im Mai hatten die Deutsche Bahn, der Regionalverband und das Land Niedersachsen den Finanzierungs- und Realisierungsvertrag unterzeichnet. Inzwischen laufen bereits erste Vermessungen und Baugrunduntersuchungen an der rund 20 Kilometer langen Schienenverbindung. Der Ausbau gilt als bedeutsames Vorhaben im Bereich der Schieneninfrastruktur des Landes Niedersachsen und ist Bestandteil der Planungen des Bundesverkehrsministeriums zum Deutschlandtakt.

Was ist der Deutschlandtakt? Mithilfe des Deutschlandtakts, oder kurz D-Takt, sollen die Züge deutschlandweit besser aufeinander abgestimmt und dadurch Umsteige-, Reise- und Transportzeiten deutlich gesenkt werden. Dieses Ziel gilt sowohl im Schienenpersonen – als auch im Schienengüterverkehr, in der Stadt und auf dem Land. Die Grundlage bildet der Zielfahrplan, auf dessen Basis das Schienennetz optimal ausgebaut und genutzt werden soll. Dieser Zielfahrplan sieht wiederum einen optimalen Halbstundentakt auf den wichtigsten Verbindungen im Fernverkehr vor. Dabei gilt das Prinzip: Erst der Fahrplan, dann der Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur.

Bernd Althusmann: „Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln“

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sieht in dem Projekt vor allem einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftsmobilität: „Der zweigleisige Ausbau der Weddeler Schleife ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir dem Ziel der Verkehrsminister von Bund und Land, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln, tatsächlich einen Schritt näherkommen. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und stärken gleichzeitig den Schienenverkehr in der Region Braunschweig und ganz Niedersachsen. Es ist schön zu sehen, dass der Projektfortschritt nun nicht mehr ausschließlich auf Papier und Reißbrett zu sehen ist, sondern die Vorarbeiten an der Strecke Gestalt annehmen. Die „Weddeler Schleife“ wird nun sichtbar für alle!“

Die Gesamtkosten zur Erweiterung der „Weddeler-Schleife“ belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 150 Millionen Euro. Laut Finanzierungsvertrag trägt der Regionalverband Großraum Braunschweig davon rund 12 Millionen Euro und das Land Niedersachsen rund 13,5 Millionen Euro. Den restlichen Anteil mit rund 124 Millionen Euro trägt der Bund.

Von Christoph Seidel