Shoppen oder Essen gehen, ein Konzert besuchen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen: Mit der We ( Wolfsburg erleben)-Card können dabei Bonuspunkte gesammelt werden. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) startet zum ersten Advent ein Gutscheinsystem, das auch sozialen Einrichtungen zu Gute kommen soll. Denn pro Einkauf oder Theaterbesuch wird ein Prozent des Umsatzes auf der Karte als Bonuspunkt gespeichert. Diese können Besitzer der WeCard auch an gemeinnützige Einrichtungen oder Vereine spenden.

Die WeCard ist Erweiterung des digitalen Online-Marktplatzes der WMG. Ins Leben gerufen wurde dieser, als Corona die lokale Wirtschaft in Wolfsburg schwächte. Nun soll die WeCard das Lokalbewusstsein nachhaltig stärken, wie WMG-Geschäftsführer Jens Hofschroer mitteilt.

So gehts: Die WeCard beim Shoppen oder für Konzertkarten nutzen

Und so funktioniert das Gutscheinsystem: Die WeCard kann als Gutscheinkarte im oder in Papierform mit ausdruckbarem und mehrfach nutzbarem QR-Code mit einem Wunschbetrag bis zu 150 Euro verschenkt oder selbst genutzt werden. Zudem gibt es eine digitale Variante mit persönlicher LogIn-Funktion. Die „WeCard“ ist auch stationär erhältlich, Ausgabestelle ist der Wolfsburg Store gegenüber dem Hauptbahnhof.

Der Gutschein ist ab Kauf mindestens drei Jahre gültig, so die WMG. Abgelaufene Gutscheine müssten von der Akzeptanzstelle nicht mehr eingelöst werden, eine kulante Regelung werde jedoch empfohlen.

In Unternehmen: WeCard an Arbeitnehmer ausgeben

Auch Unternehmen können bei der WeCard mitmachen. Arbeitgeber können die WeCard „als steuerfreie Sachlohnzuwendung an die eigene Belegschaft ausgeben, heißt es von der WMG.

Jeder Einzelhändler, Gastronom, Dienstleister oder Anbieter von Kultur- und Freizeiterlebnissen aus Wolfsburg kann laut WMG teilnehmen. Eine Übersicht der Teilnehmer gibt es unter wecard-wolfsburg.de. Unterstützt wird die WeCard vom Dehoga Kreisverband Wolfsburg-Helmstedt und von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, die das Treuhandkonto für den Gutschein stellt.

