Wolfsburg

Bei erwarteten Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius in den nächsten Tagen freuen sich viele Wolfsburger auf etwas Abkühlung im Allersee. Dabei möge man es langsam angehen lassen, warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Die Lebensretter rechnen wegen der gestiegenen Zahl an Nichtschwimmern mit einem gefährlichen Saisonstart. Während der Corona-Pandemie habe das Training wegen geschlossener Bäder kaum stattfinden können, viele Schwimmkurse fielen aus.

Retter erlebten tödlichen Badeunfall eines Kindes

„Wir haben einen ganzen Jahrgang, der kein Schwimmen gelernt hat“, sagt Thorsten Böthling, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Vorsfelde. „Was für uns gerade ein ganz wichtiger Punkt ist: Wir bitten, auf Kinder und Nichtschwimmer zu achten.“ Eltern mögen ihren Kindern Schwimmflügel anlegen. Der traurige Anlass für Böthlings Appell: Am vergangenen Wochenende erlebten die Lebensretter aus Vorsfelde bei einem Wasserrettungsdienst an der Ostsee, wie ein Kind ertrank.

Auch ein vermeintlicher Badeunfall am Allersee in der vergangenen Woche dürfte Eltern bereits für die Gefahr sensibilisiert haben: Ein Achtjähriger war dort verschwunden. Die dramatische Suchaktion von Tauchern endete mit einem Happy End: Eine Bekannte hatte das Kind wohlbehalten nach Hause gefahren. Weil dessen Rad noch am Allersee lag, befürchteten Freunde das Schlimmste und alarmierten die Polizei.

Einsame Badeschlappen am Allersee: Ein vermeintlicher Badeunfall am Allersee entpuppte sich zum Glück als Missverstädnis. Quelle: Britta Schulze

Gefahr durch abrupten Herz-Kreislauf-Stillstand

Auch viele Erwachsene könnten aus dem Training sein. Schwimmbäder und Fitnessstudios waren lange Zeit dicht. Doch auch für gute Schwimmer gilt: Nach einem ausgiebigem Sonnenbad sollte man nicht mit einem großen Sprung in den See hechten, sondern erst langsam ins Wasser steigen und sich Schritt für Schritt abkühlen. Es besteht sonst die Gefahr eines Herz-Kreislauf-Stillstands. „Das geht dann schnell, da bleibt auch keine Zeit mehr, um Hilfe zu rufen“, warnt Böthling.

Von Christian Opel