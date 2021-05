Wasserschildkröten in Wolfsburg: Gäste mit trauriger Geschichte

Wolfsburg

Wenn Tierfotograf Oliver Clavee auszieht, um Wolfsburgs Flora und Fauna zu fotografieren, begegnen ihm mitunter auch Tiere, die dort eigentlich gar nichts verloren haben, zum Beispiel nordamerikanische Wasserschildkröten. Deren Erscheinen hat meist einen traurigen Hintergrund, weiß Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter Michael Kühn.

Berichte über amerikanische Schildkröten wie die, die Clavee am Schloss Wolfsburg und an der Burg Neuhaus gesichtet hat, sind für Kühn nicht neu und auch nicht erfreulich: „Alle diese Tiere wurden von ihren Besitzern unrechtmäßig in der Natur entsorgt.“

Eingefangen: Oliver Clavee fotografiert Wildtiere und hält auch die exotischen Wasserschildkröten in seinen Bildern fest. Quelle: Britta Schulze

Schildkrötenarten von anderen Kontinenten könnten zum Problem werden, wenn sie sich stark vermehrten. Ein kalter Winter verringere ihre Zahl zwar meistens schon. „Aber sollten sich die Temperaturen weiter erhöhen, werden die Bedingungen auch für die Fortpflanzung der Tiere zunehmend besser“, weiß Kühn. Und das ist zwar schön für die Schildkröten, nicht aber für das natürliche Gleichgewicht der Tierwelt, mahnt Kühn: „Probleme mit nicht heimischen Tierarten, wie Waschbär oder Wollhandkrabbe haben wir schon genug.“

„Alle diese Tiere wurden von ihren Besitzern unrechtmäßig in der Natur entsorgt“: Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter Michael Kühn ist nicht erfreut über den Anblick der Schildkröten. Quelle: Boris Baschin

Dass Schildkröten ausgesetzt werden, überrascht den Naturschützer inzwischen nicht mehr. Regelmäßig seien Halter überrascht, wie groß und alt diese Tiere würden. Kühn appelliert daher dringend: „Wenn jemand die Schildkröten nicht dauerhaft tiergerecht halten kann, muss er von einem Kauf Abstand nehmen.“

Leider stammt wohl jede in Wolfsburg frei lebende Schildkröte aus menschlicher Haltung. Die einzige einheimische Art, die es in Deutschland gibt, heißt Europäische Sumpfschildkröte und kommt fast nur noch in Brandenburg und in Auswilderungsprogrammen des NABU vor, zum Beispiel am Steinhuder Meer. In Wolfsburg hingegen gibt es keine heimischen Schildkröten.

Von Frederike Müller