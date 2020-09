Wolfsburg

Die Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik am Klinikum Wolfsburg verschiebt sich. Vorgesehen war, den Anbau am 2. Oktober zu eröffnen. Nach einem Wasserschaden im Gebäude musste dieser Termin kurzfristig abgesagt werden.

Bisher ist nicht abzusehen, wann die Kinderklinik in ihren neuen Räumen tatsächlich starten kann.Die Kinderklinik versorgt ihre ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten vorerst weiter in ihrem bisherigen Gebäude auf dem Klinikumsgelände. Leiterin der Kinderklinik ist Prof. Jacqueline Bauer. Die 59-jährige Nachfolgerin von Prof. Gernot Sinnecker, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat, trat ihr Amt bereits im Juli an.

Anzeige

Auch Tagesklinik muss weiter warten

Mit dem Umzug in den Neubau wird sich auch die Sanierung der alten Gebäudeteile verschieben. Dort soll nach einigen Umbauten im Jahr 2021 die Tagesklinik des AWO-Psychiatriezentrums unterkommen, die sich zurzeit auf der Laagbergstraße befindet und seit Jahren unter Raumnot leidet.

Von der Redaktion