Wasserrohrbruch: Zahlreiche Haushalte hatten kaum Wasser

Wolfsburg

Ein Wasserrohrbruch an der Braunschweiger Straße hat am Mittwochmorgen für zum Teil massiven Druckabfall im Trinkwassersystem gesorgt. Zahlreiche Haushalte im Bereich Klieversberg, Rabenberg und an der Braunschweiger Straße waren im Zeitraum zwischen 8 und 8.45 Uhr betroffen. Einen ähnlichen Schaden hatte es erst vor zwei Wochen wenige Meter weiter gegeben.

Straße regelrecht überflutet

Entdeckt hatten den Schaden am Morgen offenbar Feuerwehrkräfte. Die Meldung an die Stadtwerke ging kurz nach 8 Uhr raus. Der Wasseraustritt war so massiv, dass die Braunschweiger Straße regelrecht überflutet wurde, kurzzeitig voll und danach eine Spur stadtauswärts gesperrt werden musste. Aufgrund der Minustemperaturen war es erforderlich, die Straße zu streuen, um Glatteisbildung zu verhindern.

Das Leck befindet sich direkt unter einer Mittelinsel an der Theaterkreuzung. Die darauf befindliche Straßenbeleuchtung musste für die Reparaturarbeiten abgebaut werden. Betroffen ist eine so genannte Verteilleitung mit 20 Zentimeter Durchmesser. Laut Birgit Wiechert, Pressesprecherin der LSW, musste ein drei Meter langes Stück der Leitung ersetzt werden.

Erdbewegung als Ursache?

Ab 8.45 Uhr konnte laut Wiechert das Wasser bereits umgeleitet werden, so dass die Versorgung wieder uneingeschränkt gewährleistet war. Als Ursache komme Erdbewegung in Frage. Eventuell habe abgesacktes Material auf die Leitung gedrückt.

Eine Straßenlaterne musste für die Arbeiten komplett abgebaut werden. Quelle: Roland Hermstein

Erst am 17. Dezember hatte es nur wenige Meter weiter schon einmal einen Wasserrohrbruch an der Braunschweiger Straße gegeben. Dabei wurde die Tiefgarage unter dem Südkopf-Center komplett überflutet.

Leitungen noch in gutem Zustand

Einen Zusammenhang schließt die LSW nach derzeitigem Stand aus. Obwohl die Leitung gut 50 Jahre alt sind, seien diese noch in gutem Zustand. Das habe eine Überprüfung nach dem letzten Schadenfall ergeben.

Der aktuelle Schaden konnte relativ schnell behoben werden. Die Wiederherstellung der Verkehrsinsel werde dagegen noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ab Nachmittag war die Zufahrt zum Theater wieder frei.

Von Michael Lieb