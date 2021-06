Wolfsburg

In drei Teichen haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) spezielle Belüftungssysteme eingesetzt. Wie in den vergangenen Jahren wird das Wasser im Mühlenteich in Kreuzheide, im Neuen Teich und im Detmeroder Teich belüftet.

Dabei wurden laut der Stadt besonders effiziente und leise Belüfter eingesetzt. Sie sollen die Gewässer vor Sauerstoffmangel bewahren. Die stark steigenden Temperaturen und die kontinuierliche Überprüfung der Wasserqualität hätten den Ausschlag gegeben. „Wie in den Vorjahren entwickeln sich die Werte zum Negativen hin“, berichtet Stadtsprecherin Christiane Groth.

„Die hohen Temperaturen stressen die Gewässer“

„Die kontinuierliche Messung der Wasserqualität, die stellvertretend an drei Teichen der Stadt Wolfsburg durchgeführt wird, ermöglicht es uns, schnell zu reagieren“, erklärt Adrian Rohne, zuständiger Ingenieur der WEB. „Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage stressen die Gewässer sehr. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es zu schädlichem Sauerstoffmangel kommen, der zu einem Absterben aller Organismen im Wasser führt.“

Solche Szenen sollen sich nicht wiederholen: 2019 war der Neue Teich in der Nordstadt „umgekippt“, Tausende Fische verendeten wegen des Sauerstoffmangels. Quelle: Frederike Müller

Im Kampf gegen den Sauerstoffmangel setzen die WEB auch Wasserpflanzen ein: Im vergangenen Frühjahr wurden im Mühlen- und Stemmelteich eine große Anzahl an Pflanzkörben mit See-/Teichrosen eingesetzt. „Der Erfolg war schon im ersten Jahr zu sehen“, sagt Stadtsprecherin Gorth. In diesem Jahr nun sollen die weitere Entwicklung der Pflanzen beobachtet und die Vorgehensweise für das nächste Jahr geplant werden.

Am Detmeroder Teich hat die WEB das Ufer saniert: Hier baute sie Wasserbausteinen und Pflanzmaterial ein und schützte die neu aufgebauten Flächen durch eine Sisalverspannung. Außerdem wurde ein Bauzaun errichtet, damit Gänse die neuen Pflanzen nicht gleich wieder wegfutterten.

Am Neuen Teich nagten Gänse die Schutzpflanzen nieder

Im Neuen Teich und Salzteich wurden Pflanzinseln als natürlicher Nährstoffsenker eingerichtet – sie entwickelten sich allerdings unterschiedlich. Während sich die Schilf-Insel im Salzteich wie gewünscht begrünte, hatten die Inseln im Neuen Teich einen deutlich schweren Stand. Sogar Schutzgittern konnten nicht verhindern, dass Gänse die Pflanzen anfraßen. Die Inseln wurden deshalb im Herbst geborgen und entsorgt. Neue Pflanzinseln sind auf dem Neuen Teich nicht mehr eingeplant.

Im Mühlenteich und im Neuen Teich wurden zusätzlich noch die in der Arbeitsgruppe „Wasser in der Stadt“ festgelegten Optimierungsmaßnahmen umgesetzt. Um die Wassertiefe zu vergrößern, wurde die Auslaufsituation angepasst und der Stauspiegel angehoben.

Erfolg der Maßnahmen ist noch nicht messbar

Ob all diese Maßnahmen Erfolg bringen? Noch lässt sich das nicht nachweisen: „Die umgesetzten Maßnahmen dienten erst einmal dazu, Erfahrung mit Bepflanzungen und künstlichen Schilf-Inseln zu sammeln“, antworten die WEB auf WAZ-Nachfrage. „Für eine messbare Verbesserung der Wasserqualität waren diese Optimierungsmaßnahmen und der Messzeitraum bisher zu klein.“

Von Frederike Müller