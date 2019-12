Was tun bei Verbrennungen: DRK-Arzt gibt Tipps

Wolfsburg

In der Weihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel gibt es etliche Gefahrenquellen für Verbrennungen: Ob es die echten Kerzen am Christbaum, brennendes Fett im Kochtopf, das gemeinsame Fondue-Essen oder die Silvesterböller sind. „ Verbrennungen verursachen starke Schmerzen und können zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen“, sagt DRK-Bundesarzt Prof. Peter Sefrin. Er gibt folgende Erste-Hilfe-Tipps:

1. Kleinflächige Verbrennungen (nicht größer als die Handfläche der oder des Betroffenen) können zur Schmerzlinderung sofort mit möglichst fließendem Wasser gekühlt werden. Das Kühlen ist in jedem Fall auf die verbrannte Körperstelle zu begrenzen. Im Gesicht kann mit feuchten Tüchern gekühlt werden. Größere Brandwunden dürfen wegen der Gefahr einer Unterkühlung nicht gekühlt werden.

Heißes Fett in einem Fondue-Topf: Auch hier sollte man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Quelle: dpa

Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen

2. Es darf keinesfalls versucht werden, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Stattdessen muss das Feuer vom Sauerstoff getrennt, also mit einem Handtuch erstickt werden. Bei der Verwendung von echten Kerzen am Weihnachtsbaum sollte ein Feuerlöscher oder Wasser griffbereit in der Nähe platziert werden. Im Falle brennender Kleidung sollte das Feuer durch das Überwerfen einer Decke und das Wälzen der Person am Boden erstickt werden.

Mit der Haut verklebte Kleidung niemals abreißen

3. Heiße Stoffe, die unmittelbar auf die Haut gelangt sind, mit der Haut verklebte Kleidung oder in die Haut eingebrannte Materialien dürfen nicht entfernt werden. Beim Entfernen könnten Haut und Gewebe mitgerissen werden. Dies sollte einem Arzt überlassen werden. Mit der Haut verklebte Kleidung sollte lediglich umschnitten werden.

Brandblasen dürfen nicht geöffnet werden

4. Brandblasen dürfen nicht geöffnet werden, da dies das ungehinderte Eindringen von Keimen ermöglicht.

Brandwunden keimfrei bedecken

5. Brandwunden sind locker und keimfrei zu bedecken.

Im Notfall die 112 wählen

6. Bei Verbrennungen ist generell ein Arztbesuch empfehlenswert. Bei großen Brandwunden den Notruf 112 absetzen.

Von der Redaktion