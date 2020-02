K 46/Hubertusstraße: Ampel oder Kreisel?

Wolfsburg

Eines machten sowohl die Bürger als auch die Ortsratspolitiker in der Sondersitzung zum Unfallschwerpunkt K 46/ Hubertusstraße deutlich: Ihre Erfahrungen und Ortskenntnisse würden bei der Diskussion unberücksichtigt bleiben, obwohl sie direkt betroffen seien. Die verärgerten Bürger halten den Kreisel für die bessere Lösung.

Die Verwaltung hingegen empfiehlt aufgrund der Ergebnisse aus einer Verkehrssimulation und zweier Unfallkommissionen eine Ampel und eine verlängerte Rechtsabbiegespur in die Hubertusstraße. Die Argumente im Überblick:

Grünes Licht: Darum empfiehlt die Stadt eine Ampel

Ampel

Für den Bau einer Ampel spricht, dass sie am schnellsten umzusetzen ist. Die Verwaltung der Stadt Wolfsburg will dem Rat bis Juni eine Planung zum Beschluss vorlegen und die Lichtsignalanlage noch vor Ende des Jahres errichten lassen.

Nur mit einer Ampel ist laut der Verkehrsplaner eine Steuerung des Verkehrsflusses über die Koppelung von Ampeln möglich.

Der Bau einer Ampel ist kostengünstiger. Bisher beliefen sich die Kostenschätzungen auf 180 000 Euro – gegenüber 450 000 Euro für einen Kreisel.

Über den Knotenpunkt K 46 / Hubertusstraße fahren täglich rund 14 000 Fahrzeuge. Ein einfacher Kreisel kann diese nicht aufnehmen, es braucht eine Extraspur, einen sogenannten Bypass. Die Stadt müsste Land kaufen, um den Kreisel zu bauen – das würde das Verfahren in die Länge ziehen.

Laut Jörg Mehlig von der Stadtverwaltung könne ein Kreisel einen neuen Unfallschwerpunkt erzeugen, weil Autos auf der Extraspur und aus dem Kreisel kommend nur einen sehr kurzen Wechselstreifen zur Verfügung hätten, um sich in Richtung B 188 oder K 46 einzuordnen.

Runde Sache: Das sagen die Kreiselbefürworter

Kreisel: Der Verkehr läuft reibungslos – zumindest solange die Belastung aus allen Fahrtrichtungen gleich groß ist.

Die Bürgerinitiative Schlosswiesen verweist darauf, dass laut ADAC ein Kreisverkehr gegenüber einer Ampel das Unfallrisiko reduziere.

Zuhörer argumentierten in der Sondersitzung am Dienstag, dass eine Ampel Autofahrer dazu verleite, „bei Gelb das Gaspedal durchzutreten“ – was weitere Unfälle provoziere.

Bei einem Kreisel fließt der Verkehr besser. Die Ortsvertreter fürchten, dass durch eine Ampel längere Rückstaus entstehen und die Belastung für Anwohner der Hubertusstraße steigt. „Das beste Beispiel ist Autobahnabfahrt Sandkamp – das ist das reinste Nadelöhr. Die Schlange auf der Tangente reicht morgens bis nach Gifhorn“, sagt der Ortsbürgermeister von Kästorf/Sandkamp, Francescantonio Garippo ( SPD). „Dabei hat der Ortsrat eine Ampel abgelehnt und einen Kreisel vorgeschlagen. Deswegen sind wir hier gebrannte Kinder.“

„Ein Kreisel mag teurer sein, hat aber günstigere Folgekosten“, argumentierte Jens Tönskötter (PUG). „Kontaktschleifen können kaputt gehen, ein Kreisel nicht.“ Zudem müsse für den Bau der Ampel ebenfalls eine Rechtsabbiegespur geschaffen werden, also zusätzliche Fläche asphaltiert werden.

Und was ist mit einer provisorischen Ampel?

Schon im Jahr 2016 forderte der Ortsrat Brackstedt/Velstove/ Warmenau eine Testphase, um zu klären, wie gut der Verkehr dann tatsächlich fließt. Die Verkehrsplaner der Verwaltung argumentierten, für einen Testlauf müssten Kontaktschleifen eingebaut werden, zudem gehöre zum Konzept einer Lichtsignalanlage auch eine neue Fahrspur, die könne man nicht provisorisch einrichten. Die Kosten für eine mobile Anlage beziffert die Verwaltung auf 45 000 Euro, ein dreimonatiger Betrieb würde gar 70 000 Euro kosten.

