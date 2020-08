Wolfsburg

Die SPD hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt. Der derzeitige Vizekanzler soll die Partei aus ihrem Umfragetief herausführen und die Genossen wieder einen. Die Sozialdemokraten in Wolfsburg stellen sich hinter den Kandidaten:

SPD Wolfsburg unterstützt Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz

„Während man bei der CDU noch darüber diskutiert, wann denn die Frage der Kanzlerkandidatur genau geklärt werden sollte, geht die SPD geschlossen mit einem hervorragenden Kandidaten an den Start“, freut sich Immacolata Glosemeyer, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Wolfsburg. Scholz könne nicht nur auf den Rückhalt in der Partei hoffen, sondern auch auf eine lange und erfolgreiche Karriere in der Politik zurückblicken. Die SPD Wolfsburg unterstütze Scholz, sagt Glosemeyer. „Gerade in diesen unsicheren Zeiten wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Kompetenz und Zuverlässigkeit an der Spitze unseres Staates. Dafür steht Olaf Scholz eindeutig. Er ist der richtige Kandidat zur richtigen Zeit.“

„Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit“

Auch der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs sagt, Scholz’ Nominierung sei „die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit“. „Er zeigt als Vizekanzler, dass er Verantwortung für das ganze Land übernimmt und ist auch international hoch angesehen. Mit seiner Wirtschaftskompetenz ist er auch in und nach der Corona-Krise der Richtige. Er hat bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann.“

„Ich halte Olaf Scholz für einen geeigneten Kandidaten“, bestätigt Wolfsburgs SPD-Fraktionschef Hans-Georg Bachmann den Kurs. Dass Olaf Scholz regieren könne, habe er unter anderem als Erster Bürgermeister von Hamburg bewiesen. „Er hat die Stadt nach der CDU vorangebracht.“ Auch in der Finanzkrise habe Scholz als Arbeitsminister „einen super Job gemacht.“

Für die Jusos Wolfsburg zählen vor allem die Inhalte

„Die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz kam für uns zu einem überraschenden Zeitpunkt“, sagt Pascal Becker, Vorsitzender der Jusos Wolfsburg. „Wir werden Olaf Scholz gerne unterstützen, wenn er sich für die sozialdemokratischen Themen einsetzt, die auch uns jungen Mitgliedern wichtig sind. In erster Linie zählen für uns Inhalte. Die politische Arbeit der SPD seit dem neuen Vorstand stimmt uns da optimistisch. Herr Scholz profitiert vom steigenden Rückhalt in der Partei und Bevölkerung.“

Vorstand und Partei der Bundes-SPD hatten Scholz am Montag einstimmig als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 nominiert. Der 62 Jahre alte Vizekanzler will mit einem Programm für eine moderne Wirtschaftspolitik, starke Arbeitnehmerrechte und schärferen Klimaschutz mehr als 20 Prozent der Wählerstimmen holen.

