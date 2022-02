Was passiert mit überschüssigem Corona-Impfstoff in Wolfsburg?

Wolfsburg

Anfang 2021 waren Corona-Impfstoffe noch Mangelware, nun ist das Angebot teils größer als die Nachfrage. In Niedersachsen wurden in den vergangenen Wochen Tausende von Corona-Impfstoffdosen vernichtet – das hat eine Umfrage ergeben, an der sich 30 Landkreise und kreisfreie Städte beteiligt haben. Wie sieht die Lage in Wolfsburg aus?

Konkrete Zahlen nennt die Stadt auf Anfrage nicht. Einen Überschuss gebe es nur in „geringen Mengen“, hieß es. „Die Impfstoffbestellung wird stets an den Bedarf angepasst“, so eine Sprecherin. Impfstoff habe „in geringen Mengen“ vernichtet werden müssen, da das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht worden sei.

Stadt setzt auf niedrigschwellige Angebote in der Fläche

Die Stadt versuche mit niedrigschwelligen Impfangeboten in der Fläche die Impfquote zu steigern und damit auch der Verschwendung von Impfstoff vorzubeugen. So hatte die Stadt erst am vergangenen Freitag verkündet, dass die mobilen Teams nun Impfen vor der Haustür anbieten wollen – die Fachkräfte touren dafür durch die Wolfsburger Ortsteile.

Als nächstes können sich am Mittwoch, 9. Februar, Impfwillige mit mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna in der Alten Schule in Brackstedt impfen lassen – eine Terminvereinbarung ist dafür nicht nötig.

Lange Schlange bei Kinder-Impfaktion am Phaeno: Laut der Stadt Wolfsburg gibt es bei den Corona-Vakzinen nur „geringe Mengen“ Überschuss. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Interesse an Impfungen laut Kommunen stark gesunken

In der Umfrage hatten nur sechs der 30 befragten Kommunen angegeben, sie hätten bisher noch keinen Impfstoff beseitigen müssen – dazu zählte etwa die Region Hannover. Im Landkreis Lüneburg wiederum mussten etwa nach Angaben einer Sprecherin im Januar insgesamt 5000 Dosen vernichtet werden. Der Landkreis Osterholz spricht von 3600 Dosen.

Die Landkreise und kreisfreien Städte begründeten die Entsorgung mit einem starken Rückgang des Impf-Interesses. Da die Nachfrage im Dezember noch sehr hoch gewesen sei, hätten viele im Januar für ausreichend hohe Impfstoff-Kapazitäten gesorgt.

Von Christian Opel