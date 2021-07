Was müssen Reisende bei der Rückkehr nach Deutschland beachten?

Wolfsburg

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch in der Pandemie ist die mitunter nicht so unbeschwert wie sonst: Spätestens seit dem verstärkten Auftreten der Delta-Variante rücken Einreisebestimmungen bei der Planung wieder in den Fokus. Was müssen Urlauber beachten, die nach Deutschland zurückkehren?

Wer mit dem Flugzeug zurückreist, braucht einen Test

Laut dem Bundesgesundheitsministerium muss jeder, der nach Deutschland mit dem Flugzeug einreist, vor dem Abflug einen negativen Test, eine vollständige Impfung oder einen Genesenen-Nachweis präsentieren. Bei der Rückkehr aus Virusvarianten-Gebieten müssen auch Geimpfte und Genesene einen Test vorweisen.

Für alle, die mit dem Auto, Zug oder Bus einreisen, gilt die Nachweispflicht nur dann, wenn sie aus einem Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiet kommen.

In einigen Gebieten gilt eine Anmeldepflicht

Zudem gibt es eine sogenannte Anmeldepflicht: Wer aus einem Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvarianten-Gebiet zurückreist, muss sich vorab bei den Behörden registrieren. Das ist online unter www.einreiseanmeldung.de möglich. Nach der Rückkehr müssen die Reisenden sich zudem in Quarantäne begeben. Diese endet frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test. Für alle Einreisenden aus Virusvarianten-Gebieten – auch für Genesene und Geimpfte – gibt es sogar eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Weitere Infos sind auf der Website des Gesundheitsministeriums unter wwww.bundesgesundheitsministerium.de aufgelistet.

