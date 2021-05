Was ist gutes Sterben? Wolfsburger Hospizverein startet Fragebogen-Aktion

Wolfsburg

„Was ist gutes Sterben?“ - das will der Wolfsburger Hospizverein wissen. Deshalb gibt es in der aktuellen Ausgabe des Hospizbrief-Magazins einen Fragebogen, in dem jeder aufschreiben kann, wie er seine letzten Stunden des Lebens am liebsten verbringen möchte. Die Ergebnisse sollen in einer Ausstellung und/oder Bildermappe nachzulesen sein.

Der Hospizverein hofft, dass viele Leute mitmachen. Die Aktion ist anonym. Nur zwei Angaben sind nötig: Alter und Geschlecht. Die Idee mit dem Fragebogen, der den Titel „Für mein Sterben wünsche ich mir...“ trägt, kommt von drei Frauen, die sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagieren: Gudrun Fehlow-Mielke und Silly Dörr haben das Projekt mit Ingrid Rehfeldt, Koordinatorin in der ambulanten Hospizarbei, erarbeitet.

Viele Menschen wollen nicht über den Tod sprechen

Menschen sterben. Das gilt für jeden. Aber die wenigsten wollen darüber sprechen. Dabei sei das so wichtig, sagen die drei Frauen. Wollen wir Musik hören, wenn wir sterben? Wer soll in den letzten Stunden bei mir sein? Soll es nach Lavendel duften? Wer sich selbst darauf Antworten gibt, kann dafür sorgen, dass sein Sterben wirklich so abläuft, wie man es sich wünscht. „Der Fragebogen ist eine gute Möglichkeit, über dieses Thema nachzudenken und mit anderen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen“, erklärt Ingrid Rehfeldt.

Bei Gudrun Fehlow-Mielke hat das in der Familie sehr gut funktioniert. Der Sohn hat den Fragebogen schon ausgefüllt, Tochter und Mann wollen es noch. Auch mit ihrer Mutter hat Gudrun Fehlow-Mielke übers Sterben gesprochen – und deren Lieblingsmusik erfahren. Sie selbst hat natürlich auch den Fragebogen ausgefüllt – und war „überrascht“, was ihr persönlich beim Sterben wichtig ist. Silly Dörr hat sich ebenfalls Gedanken über das Thema gemacht und weiß, dass sie in ihren letzten Stunden der Natur sehr nah sein will und „Frieden empfinden möchte“.

Fragebogen-Aktion soll ein halbes Jahr dauern

Die Fragebogen-Aktion startete Anfang April und soll ein halbes Jahr lang dauern. 900 Fragebögen gingen über den Hospizbrief an die Mitglieder. 500 liegen ausgedruckt im Hospizhaus (Eichendorffstraße), auf der Website lässt er sich außerdem herunterladen. Zum Fragebogen gehört nicht nur ein Text, sondern noch drei Felder. Die kann man bemalen oder bekleben - mit Dingen, die einem wichtig sind. Wer Anregungen beim Ausfüllen braucht: Es gibt vier Muster-Fragenbogen.

Hospizarbeit in Wolfsburg Die Hospizarbeit in Wolfsburg beginnt 1994: Auf Initiative von Pfarrer Peter Herbst und Pastor Wilfried Lehmann beschäftigen sich ein paar Wolfsburger mit der Hospiz-Idee. Der Initiativkreis trifft sich monatlich in der St. Bernward-Kirchengemeinde. Es entsteht der Wunsch, eine Hospizgruppe zu gründen. Am 9. November 1995 ist es soweit: 80 Mitglieder gründen den Verein: „Hospizarbeit Region Wolfsburg “. Erster Vorsitzender wird Pastor Wilfried Lehmann. Eine kleine Wohnung im Gemeindehaus der Pauluskirche wird Anlaufstelle des neuen Vereins. Ein regelmäßiger Telefondienst wird eingerichtet. Der Verein bekommt sein Markenzeichen: Ein Logo mit dem Motto „Dem Sterben ein Zuhause geben“. Es ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Das Ergebnis der Aktion ist auch für die Arbeit der ehrenamtlichen Sterbebegleiter wichtig. „So erfahren wir, was sich die Menschen beim Sterben wünschen“, sagt Geschäftsführer Lucas Weiß.

Debatte über das Thema Sterben beginnen

Mit dem Fragebogen-Projekt möchte der Hospizverein Region Wolfsburg zusammen mit dem niedersächsischen Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung eine gesellschaftliche Debatte über das Thema Sterben beginnen. Das Projekt läuft nicht nur in Wolfsburg, sondern in ganz Niedersachsen.

Von Sylvia Telge