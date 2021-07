Wolfsburg

Die sinkenden Corona-Neuinfektionen machen’s möglich – in Wolfsburg ist am Wochenende wieder etwas los! Jetzt heiß es: Runter vom Sofa, raus auf die Straße. Neben dem Final der Fußball-Europameisterschaft am Sonntagabend finden in der VW-Stadt an diesem Wochenende Konzerte, Yoga-Sessions und ein Jahrmarkt statt. Die WAZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen vom 9. bis 11. Juli.

„Song Slam“ im Hallenbad:

Im Biergarten des Hallenbades findet am Freitag, 9. Juli, um 19 Uhr der „Song Slam“ statt. Sechs Musiker und Musikerinnen aus dem ganzen Bundesgebiet stellen sich mit ihren Liedern dem Urteil des Publikums. Eintritt kostet 10 Euro.

Freizeitheime und Spielplätze öffnen:

Am Samstag, 10. Juli, 2021 veranstaltet die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg einen Nachmittag der offenen Tür unter dem Motto #gemeinsam miteinander. Die Aktivspielplätze in Fallersleben, Vorsfelde und Westhagen sowie die Kinderbereiche des Mehrgenerationenhauses und des Jugendtreffs Flip Flop in Reislingen öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Familien mit Kindern können beispielsweise das Waldlabyrinth ausprobieren, Strockbrot machen und Basteln. Das Mehrgenerationenhaus in der Nordstadt wird zusätzlich vom Spielmobil unterstützt. Bei den Aktivspielplatz in Fallersleben und dem Abenteuerspielplatz Buntspecht in Vorsfelde ist eine Anmeldung erforderlich.

Es darf wieder getobt werden: Am Wochenende eröffnet der Aktivspielplatz in Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

Den Wolfsburger Jugendlichen wird auch viel geboten: Die Jugendeinrichtungen Haltestelle (zusammen mit dem Fanprojekt), Forsthaus Fallersleben, Jugendhaus ASS, FBZ Jugendzentrum Westhagen (ab 8 Jahre) und das Freizeitheim Detmerode starten um 15 Uhr mit ihrem Programm. Am Jugendhaus X-trem ist auch das Kinder-und Jugendbüro vor Ort, um mit Jugendlichen Ideen für eine Verbesserung des Stadtteils zu sammeln. Die Angebote der Jugendeinrichtungen reichen von Grillaktionen, alkoholfreie Cocktails mischen, Badminton-Olympiade, Wikingerschach bis hin zu FlipFlop-Weitwurf. Das Ende für #gemeinsam miteinander ist hier für 20:00 Uhr geplant.

Rummel-Stimmung auf dem Jahrmarkt in Fallersleben:

Viele große Feste wie das Wolfsburger Schützenfest und das Fallersleber Volksfest mussten wegen Corona ausfallen. Daher freut sich der Familienbetrieb Stendel aus Bergfeld, dass er in Fallersleben an zwei Wochenenden einen Jahrmarkt veranstalten darf.

Das Schützenfest musste wegen Corona ausfallen, dafür findet am Wochenende ein Jahrmarkt in Fallersleben statt. Quelle: Britta Schulze

Vom 9. bis 11. Juli sowie von 15. bis 18. Juli lädt Walter Stendel mit seinem Team zum Jahrmarkt auf die Rasenfläche zwischen Hoffmannhaus und Schloss ein. Zwischen Buden, Zelt und Karussell kommt richtige Rummel-Stimmung auf. Der Jahrmarkt beginnt täglich um 14 Uhr, am Freitag ist bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag bis 23 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr. Am Donnerstag, 15. Juli, bietet Stendel unter dem Motto „Familien-Tag“ Kaffee und Kuchen an.

„Sommer Sinne“ und „Jazz & More“ auf dem Hugo-Bork-Platz:

Die Veranstaltungsreihe „Sommer Sinne“ auf dem Hugo-Bork-Platz geht am Freitag, 9. Juli, weiter. Um 16 Uhr tritt die Jazzband Solid Jazz Trio auf, um 19 Uhr Soulhub – A Tribute to Sarah Connor. Das Orchester der Stadtwerke Wolfsburg spielt am Samstag, 10. Juli, um 17 Uhr, um 20 Uhr folgt die Rock’n’Roll-Band Pretty in Pink. Im Rahmen von „Jazz & More“ tritt am Samstag von 11 bis 14 Uhr Bluespower auf.

Lesen Sie auch:

Die Konzerte in der Wolfsburger City sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gäste benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test, sie müssen geimpft oder genesen sein und sie müssen sich vor Ort über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog registrieren.

Kulturquartier bietet Yoga und eine Lesung an:

Das Kulturquartier wird vom 10. Juli bis 29. August das Format „Sommer Sinne – Wolfsburger Kulturwochen“ mitgestalten. Partner vom Kulturquartier sind Kunstmuseum, Planetarium, Scharoun Theater, CongressPark, Leonardo Hotel Wolfsburg und das Südkopf-Centermanagement mit seinen künftigen Museums-Arkaden sowie die Volksbank BraWo als Fördermitglied.

Planetarium Wolfsburg: Das Kulturquartier lädt zu drei Yoga-Sessions ein. Quelle: Planetarium Wolfsburg

Zum Auftakt werden am 10. Juli drei Yoga-Sessions am Planetarium angeboten. Das Training auf der grünen Wiese findet von 10 bis 11 Uhr, von 11.15 bis 12.15 Uhr und von 12.30 bis 13.13 Uhr statt. Eine eigene Yogamatte sollte mitgebracht werden.

Lesung vor dem Kunstmuseum: Jürgen Beck-Rebholz und Thomas B. Hoffmann lesen aus dem Buch "Der Säugling und andere Katastrophen". Quelle: Gerlind Klemens / Thomas B. Hoffmann

Zudem präsentiert das Theater am 10. Juli auf einer Bühne vor dem Café Kunstpause eine Lesung mit Jürgen Beck-Rebholz und Thomas B. Hoffmann. Die Künstler lesen um 18.30 Uhr aus dem Buch „Der Säugling und andere Katastrophen“, in dem tragikomische Geschichten zusammengetragen sind.

Fahrradtour zur Gedenkstätte in der Werderstraße:

Der Deutsch-Arabische Freundschaftskreis Wolfsburg (DAF), Mechthild Hartung (VVN) und Demokratie Leben laden zu einer besonderen Fahrradtour ein. Am 11. Juli fahren die Teilnehmer zur Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in der Werderstraße, anschließend zur Begräbnisstätte von sowjetischen Kriegsgefangener im Wolfsburger Moor. An den Zielorten gibt Mechthild Hartung einen Einblick in die Geschichte.

Wolfsburg: Kranzniederlegung am 8.Mai an der Gedenkstätte in der Werderstraße. Quelle: Boris Baschin

Die Tour dauert zwei bis drei Stunden. Am Sonntag um 10 Uhr geht es am Sara-Frenkel-Platz beim ZOB Wolfsburg los. Teilnehmer können die Tour auch mit dem eigenen Auto oder dem Bus begleiten. Wegen Corona wird um eine Anmeldung unter Telefon 0175 982 6662 oder Mail DAF_WOB@gmx.de gebeten.

EM-Endspiel und neue Restaurants in Wolfsburg:

Wer das Wochenende mit Sport ausklingen lassen möchte, sollte um 21 Uhr das EM-Finale Italien gegen England verfolgen. Bei einem Sieg der „Squadra Azzura“ könnte es zu einer großen Party in der Innenstadt kommen – und zu einem Verkehrschaos.

Zudem können die neuen Restaurants in der VW-Stadt aufgesucht werden. Am Samstag, 10. Juli, soll „Burger & Waffle“ in der Poststraße eröffnen. Süße Donuts gibt es auch bei „Royal Donuts“ in der Heinrich-Nordhoff-Straße. In den Designer Outlets Wolfsburg öffnete kürzlich erst die „L’Osteria“, bei „Sushifreunde“ am Laagberg und im „Tandem“ im Heinenkamp gibt es unter anderem Sushi.

