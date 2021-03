Was die steigende Inzidenz für Eltern und Schüler in Wolfsburg bedeutet

Wolfsburg

Nachdem am Montag bereits die Jahrgänge 5 bis 7 und 12 wochenweise ins Klassenzimmer zurückkehrten, dürfen nach Wochen des Homeschoolings auch alle übrigen Schülerinnen und Schüler in Wolfsburg am Montag wieder in den Wechselunterricht gehen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die 7-Tage-Inzidenz am Freitag, Samstag und Sonntag unter dem Wert von 100 bleibt, also weniger als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner beträgt. Abwechselnd dürfte dann jeweils die Hälfte einer Klasse in der Schule unterrichtet werden. Was aber passiert, wenn die Zahl der Infektionen weiter ansteigt oder sich die Lage ähnlich kritisch entwickelt wie in anderen Kommunen?

Für die Eltern in Wolfsburg rückt zunächst der Inzidenz-Grenzwert von 100 ins Blickfeld

Im Landkreis Peine wurde die 100er-Marke in den vergangenen Wochen deutlich überschritten und kratzte am Donnerstag an der Marke von 200. Salzgitter hat die Marke von 200 bereits gerissen und schließt ab Montag alle Schulen.

Davon ist Wolfsburg derzeit zum Glück noch weit entfernt. Für die Eltern in der VW-Stadt rückt zunächst der Inzidenz-Grenzwert von 100 ins Blickfeld, den das Land Niedersachsen festgelegt hat. Die niedersächsische Verordnung erlaubt die weiteren Lockerungen für die Schulen nur, wenn die Inzidenz in der Stadt an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.

Bei einer dauerhaften Inzidenz von über 100 droht wieder Homescooling

Problematisch wird es, wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird und dies nach Einschätzung des Krisenstabs von Dauer ist. Dann greift die sogenannte Notbremse der Landesverordnung. In einer Allgemeinverfügung soll dann festgelegt werden, dass der Wechsel in den Distanzunterricht im Szenario C zum übernächsten Werktag erfolgt. So sollen Eltern und Kinder rechtzeitig informiert werden können und diese genügend Zeit für die Organisation haben. Die Schülerschaft muss dann wieder von zuhause aus lernen – ausgenommen Abschlussklassen, Grundschulen und einige Förderschulen.

Entspannt sich die Lage wieder und liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 100, dürfen die Schüler wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. Die Stadt Wolfsburg müsste für diesen Fall bekannt geben, ab wann der Schulbesuch wieder zulässig ist. Auch für dieses Szenario sollen laut der Landesverordnung die Verantwortlichen bei der Stadt einschätzen, ob die Unterschreitung der Inzidenz-Grenzwerte von Dauer ist.

Was passiert bei weiter steigenden Inzidenzzahlen?

Sollte der Inzidenz-Wert gar weiter in Richtung der Marke von 200 klettern, obliegt dem Krisenstab die Einschätzung, ob und wann weitere Verschärfungen der Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, ob es sich um lokal begrenzte Ausbrüche handelt oder sich die Infektionen auf breiter Fläche abspielen. Das ist zum Beispiel derzeit in Salzgitter der Fall. Dort dürfen Jugendliche in der Woche vor den Osterferien nur zum Ablegen von absolut erforderlichen Prüfungen die Schulgebäude betreten. Außerdem wurde die Maskenpflicht sowie die Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt verschärft.

Im Landkreis Peine, wo die meisten Schülerinnen und Schüler wegen der hohen Inzidenzwerte gar nicht erst wieder in den Wechselunterricht zurückkehren durften, hat der Krisenstab die vollständige Schließung aller Schulen sowie eine Ausgangssperre angekündigt, falls die Inzidenz den Wert von 200 überschreiten sollte.

