Was die Bundes-Notbremse für Wolfsburg bedeuten würde

Wolfsburg

Der Bund will die Schutzmaßnahmen gegen Corona mit dem neuen Infektionsschutzgesetz künftig bundeseinheitlich regeln. Geplant sind schärfere Maßnahmen, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet. Wolfsburg liegt seit mehreren Wochen über dieser Marke. Einige der geplanten Regeln gelten ohnehin schon, einiges ändert sich auch, sollte die Notbremse in Kraft treten:

Es drohen erneut Ausgangsbeschränkungen. Die Stadt Wolfsburg hatte bereits kurz vor Ostern eine Ausgangssperre eingeführt. Zwei eingereichten Eilanträgen gegen die Regelung gab das Verwaltungsgericht Braunschweig statt, allerdings erst kurz bevor die Ausgangssperre am 13. März regulär endete. Die Ausgangssperre nach der Corona-Notbremse des Bundes soll von 22 bis 5 Uhr gelten. Ausnahmen gibt’s bei „gewichtigen Gründen“ wie medizinischen Notfällen. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine.

Bei einer Inzidenz von 150 ist nur das Abholen von Waren erlaubt

Kontakte bleiben wie schon bisher auf Treffen von einem Haushalt und einer weiteren Person beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit, Ausnahmen gibt es zum Beispiel zur Wahrnehmung des Sorgerechts.

Für die Wiedereröffnung Wolfsburger Läden sieht es schlecht aus. Bei einer Inzidenz von über 150 bleibt laut der Corona-Notbremse des Bundes nur Click&Collect erlaubt, also das Abholen bestellter Waren. Auch bei der Gastronomie ist wie bisher nur das Abholen von Speisen und Getränken erlaubt. Schwimmbäder bleiben zu, nur kontaktloser Individualsport bleibt erlaubt, den man allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands ausüben kann. Aber: Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen möglich sein.

Körpernahe Dienstleistungen wären untersagt, ausgenommen solche für „medizinische, therapeutische, pflegerische oder seelsorgerische Zwecke sowie Friseurbetriebe. Die Unternehmen müssen bei einer Inzidenz von über 100 zwei Corona-Tests für Arbeitnehmer pro Woche bereitstellen.

Lesen Sie auch Angespannte Corona-Lage in Wolfsburg: Impfungen sollen an Fahrt aufnehmen

Die Schulen sollen eine eigene Notbremse bekommen

In den Schulen sollen bei einer Inzidenz über 100 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte im Präsenzunterricht zweimal pro Woche getestet werden. Darüber hinaus sieht die Regelung des Bundes für die Schulen eine eigene Notbremse bei einer Überschreitung der Inzidenz von 165 vor – das ist in Wolfsburg seit mehr als einer Woche der Fall. Allerdings müssten die Schulen in Wolfsburg auch unterhalb dieser kritischen Marke geschlossen bleiben, denn das Land Niedersachsen hat seinen Schwellenwert niedriger angesetzt und sieht weiterhin bereits ab einer dreitägigen Inzidenz von mehr als 100 den Wechsel in den Distanzunterricht vor. Ausgenommen sind Grundschulen und Abschlussklassen, die im Wechselmodell offen bleiben. Für Kitas ist bei einer Inzidenz über 100 nur eine Notbetreuung vorgesehen.

Von Christian Opel