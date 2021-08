Wolfsburg

Moin. Häuser an sich sind ja deshalb auch so schön, weil da die anderen alle drin sind und man nich soviel von ihnen mitkriegt. Das is im Sommer leider nich so, da ziehen alle, die nen Garten haben, nach draußen und haben sich da regelrecht nen Wohnzimmer aufgebaut mit Glotze, Stereoanlage, Elektrogrill und wat nich alles. Während der Fußball-EM un Olympia wurde auf jeder zweiten Terrasse geglotzt und dann auch noch mit Kumpels, die gröhlten wie ne Rotte Wildschweine.

Es is nich bloß der Krach, der vom Nachbarn rüberweht, sondern auch der Geruch. Hat man sich vorgenommen, einen Abend in der Woche mal mit Grillen ne Pause zu machen, steigt einem von irgendwo her der Bratwurst-Geruch in den Zinken und man kriegt sofort wieder Schmacht nach selber Grillen.

Am schlimmsten is der Krach hinter den Sichtschutzelementen

Oder man will auch mal aufer Terrasse sagen wir mal Donna Lean glotzen oder Soko Emsland, geht aber nich, wenn der Nachbar Netflix glotzt und man sich nich konzentrieren kann. Am schlimmsten aber is der Krach vom Nachbarn hinter den Sichtschutzelementen. Ständig muß man raten, was wirklich passiert. Kreischt Nachbars Mutti jetzt, weil se mitn Kopp inne Heckenschere geraten is oder aus Wollust, weil Vatti bei sie beigeht. Bleibt einem schlußendlich nix anderes übrig als durch die Ritzen zu linsen. Gottzeidank es war nich die Heckenschere.

Früher wußte man, es wird Frühling, wenn die Schwalben aus Afrika zurück sind. Heute, wenn man den ersten Rasenmäher der Saison hört. Fünf Monate war Winter, nix wuchs im Garten, endlich sprießt das Gras, was macht der Deutsche sofort? Säbelt ihm den Kopp ab.

Der Rasentrecker ist das Sommercabrio des kleinen Mannes

Rasenmähen war früher eine Last mit den kleinen Spindelmähern ohne Motor, da schoben die Frauen das Monster durchn Garten. Aber seitdem es Aufsitzmäher gibt, sind die Männer unterwegs. Der Rasentrecker ist das Sommercabrio des kleinen Mannes. Am Wochenende kommt immer aus irgendeinem Garten der Krach rüber. Dabei ist das klassische Motorgeräusch des Zweitakters verschwunden, diese Rasenmopeds konnten ein ganzes Stadtviertel beschallen und werden heute aber nicht mehr produziert.

Den Teil haben jetzt die Heckenschere und die Motorsäge übernommen. Hecken müssen auch dauernd beschnitten werden, damit sich der brütende Vogel gar nicht erst heimisch fühlt. Und ne Motorsäge hat auch fast jeder Eigenheimfritze, um seinen Baumarkt-Kamin mit selbstgebasteltem Brennholz zu füttern. So gesehen is im Sommer immer irgendein Krach im Gange und das is auch gut so, dann kann man sich wenigstens auf Herbst und Winter freuen.

Munter bleiben!

Günther, den Treckerfahrer, gibt es auch täglich bei radio ffn.

Von Dietmar Wischmeyer