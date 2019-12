Es gibt wieder Hoffnung für den grün-weißen Kult-Kiosk

Wolfsburg

Noch ist nicht alles verloren: Für Giovanni Moschetto und seinen grün-weißen Kult-Kiosk am Amtsgericht scheint es neue Hoffnung zu geben. Eigentlich muss der 84-Jährige seine Trinkhalle bis zum Jahreswechsel verlassen, doch VfL-Fans haben sich ein weiteres Mal für „ihren“ Giovanni stark gemacht – und haben nun eine Lösung im Blick.

Moschetto betreibt den Kiosk seit 1979

Die kleine Trinkhalle am Rothenfelder Markt steht schon seit 1954 an ihrem Platz und sieht mit ihrem bemoosten Dach und den alten weißen und grünen Holzbrettern eher aus wie ein längst vergessenes Bootshaus. Doch in und an der kleinen Hütte herrscht immer Leben, dafür sorgt Giovanni Moschetto, der den Kiosk schon seit 1979 betreibt. Aus dem freundlich beleuchteten Innern reicht er Cola und Bier und wechselt herzliche Worte mit seinen Gästen. Nicht nur rund um die VfL-Spiele pilgern seine Stammkunden zu ihm.

VfL-Fans und -Spieler hatten den Kiosk kurzfristig gerettet

Doch vor ein paar Jahren wechselte das Kioskgebäude seinen Besitzer. Die neue Immobilienfirma will das Häuschen dringend abreißen, um mehr Parkplätze für die umliegenden Wohnhäuser zu schaffen. Nur mit der vereinten Unterstützung der VfL-Fans, einer großen Unterschriftenaktion und einem Gerichtsverfahren konnte die Firma bewegt werden, Moschetto zumindest bis Ende 2019 in Frieden zu lassen. Sogar die Fußballprofis des VfL zeigten ihre Verbundenheit und bezahlten für Moschetto die Pacht bis zum Ende des Jahres.

Tolle Überraschung: Die VfL-Profis Maximilian Arnold und Robin Knoche konnten Kiosk-Betreiber Moschetto im Sommer 2018 eine frohe Botschaft überbringen. Quelle: Kevin Nobs

Ab März könnte Moschetto in einen Container umziehen

Und nun, wenige Tage vorm Jahreswechsel, bahnt sich in letzter Sekunde eine rettende Idee an: Die Fans und Stammkunden hoffen, dass Moschettos Kiosk bald in einen extra aufgestellten Container ziehen kann. Details werden noch nicht verraten, aber ein innenstadtnaher Platz sei schon in Aussicht und der Finanzierungsplan stehe auch, verrät VfL-Fan und Kiosk-Unterstützer Sven Pieper glücklich. „Jetzt geht es nur noch darum, dass wir drei Monate brauchen, um das zu realisieren.“

Tatkräftige Unterstützung: Kurz vor der Gerichtsverhandlung hatten Stammkunden den Kiosk gemeinsam auf Vordermann gebracht. Quelle: Roland Hermstein

Gewährt die Immobilienfirma eine Verlängerung?

Für einen nahtlosen Übergang müsste sich nun nur noch die Immobilienfirma erweichen lassen, Moschetto drei Monate mehr zu gewähren. Wenn alles gut läuft, zeigt das Unternehmen sich damit von seiner menschlichen Seite und macht sich ganz nebenbei Freunde vor Ort. Im schlechteren Fall bleibt sie hart, weil sie befürchtet, aus den drei Monaten könne doch eine Endlosgeschichte werden.

WMG stellt sich hinter Kiosk und Fans

Doch bei allem, was die Fans und Fußballer schon gestemmt haben, scheint auch der Lösungsvorschlag Hand und Fuß zu haben. Und auch die Wolfsburg Marketing GmbH ( WMG) steht weiterhin hinter Moschetto: „Die Fußballfans sind an uns herangetreten und wir versuchen, ihnen mit unserem Netzwerk so gut wie möglich zu helfen“, bestätigt Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Ohne das Gefühl, gebraucht zu werden, geht er ein“: Giovanni Moschetto ist mittlerweile 83 Jahre alt und seit 1979 für durstige VfL-Fans nicht mehr wegzudenken. Quelle: Kevin Nobs

„Ohne das Gefühl, gebraucht zu werden, geht er ein“

Der Antrag an die Immobilienfirma ist bereits gestellt. Nun drücken alle die Daumen, besonders Sven Pieper, der sich schon als Zwölfjähriger auf dem Weg zum Stadion seine Cola bei Moschetto holte. Sein Motiv ist aber nicht nur Nostalgie: „ Giovanni ist damals völlig fertig gewesen, als der Vertrag gekündigt wurde“, weiß Pieper. „Es geht ihm nicht ums Geldverdienen, sondern um den Kontakt zu Menschen. Seit seine Frau und sein Sohn vor ein paar Jahren gestorben sind, hat er niemanden mehr in Wolfsburg. Und ohne das Gefühl, gebraucht zu werden, geht er ein.“

Für Pieper hängt nun ganz viel von der Entscheidung der Immobilienfirma ab: „Unser Wunsch nach einem nahtlosen Standortwechsel kann nur mit Zustimmung der Eigentümerin gelingen. Wir respektieren die gerichtliche Einigung, hoffen aber, dass unsere Bitte einer Fristverlängerung bis März 2020 auf Wohlwollen trifft. Damit wäre ein für alle Seiten versöhnlicher Weg gefunden.“

Von Frederike Müller