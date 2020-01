Warum die Industrie- und Handelskammer ins Kino zieht

Wolfsburg

Neuer, moderner und näher am Kunden: Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg will in der VW-Stadt künftig mehr Präsenz zeigen und zieht vom Schillerteichcenter in das ehemalige Imperialkino an der Porschestraße 32. Im Sommer 2020 soll die neue Geschäftsstelle im Obergeschoss eröffnen.

„Mit unserem neuen Standort wollen wir im wirtschaftlichen Schwergewicht Wolfsburg deutlich mehr Sichtbarkeit und Wirkung erzielen“, sagt IHK-Präsident Andreas Kirschenmann. Mit vier Seminar- und Besprechungsräumen und mehr als zwei Dutzend Arbeitsplätzen vergrößert sich die neue Geschäftsstelle um 300 auf 900 Quadratmeter und bietet so künftig mehr Platz für die Aus- und Weiterbildung sowie für Veranstaltungen.

Die Fassade bekommt Fenster

Neben den 16 Arbeitsplätzen für das IHK-Team werden zusätzliche Büroräume für einen Untermieter eingerichtet. Um mehr Licht in das Gebäude zu lassen, sollen die Fassaden zur August-Horch-Passage und zur Kleiststraße für Fenster geöffnet werden. Die Fassade zur Porschestraße wird gereinigt und bleibt ansonsten unverändert. Dort soll sich künftig der Haupteingang für die neue Geschäftsstelle befinden.

Der Mietvertrag für die neuen Geschäftsräume gilt für zehn Jahre. Und die IHK beteiligt sich mit 420 000 Euro an den Umbaukosten. „Damit wird es uns möglich sein, Standards herzustellen, die wir unseren Kunden bieten möchten“, sagt Michael Wilkens, Geschäftsstellenleiter und Hauptgeschäftsführer der IHK. Dazu gehörten Klimatisierung, Raumbelüftung und eine höhere Aufenthaltsqualität in Seminarräumen.

„Die IHK stärkt das Quartier am Nordkopf“

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs bewertet den Umzug der IHK in die Innenstadt positiv: „Wir freuen uns, dass die IHK nun an so zentraler Stelle in Wolfsburg präsent wird. Sowohl durch die größere Fläche als auch durch die zentrale Lage stärkt die IHK das Quartier am Nordkopf“, sagt Mohrs.

„Ich freue mich sehr darüber, die IHK neben den bisherigen Mietern im Erdgeschoss als weiteren zuverlässigen Mieter gefunden zu haben. Das ‚Imperial‘ wird mit der IHK eine zusätzliche Bereicherung erfahren“, sagt Eigentümer Torsten Pohl.

IHK verkauft Immobilie im Schillerteichcenter

Den Standort im Schillerteichcenter hatte die IHK im Jahr 1991 bezogen. Er ist erste Anlaufstelle für die mehr als 11 000 IHK-Mitglieder aus Gifhorn und Wolfsburg. „Unsere aktuellen Räume sind inzwischen für unsere Aktivitäten und Arbeitsplätze zu klein, insgesamt wenig sichtbar für unsere Kunden und in die Jahre gekommen“, sagt Wilkens. Für den Verkauf der alten Immobilie führe die IHK bereits Gespräche mit Interessenten.

Von Christian Opel