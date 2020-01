Warum Klima-Aktivisten Siemens kritisieren

Wolfsburg

Entwarnung für den Straßenverkehr: Am Freitag, 10. Januar, gibt es in Wolfsburg keine Fridays-for-Future-Demo. Stattdessen ruft die FfF-Ortsgruppe aber auf, sich an einer Demo in Braunschweig zu beteiligen.

Dort wird ab 14 Uhr für dem Siemens-Gelände demonstriert. „Siemens prüft gerade, sich an der Infrastruktur für eine Kohlemine in Australien zu beteiligen“, erklärt Žan Vidmar Zorl, Sprecher der Wolfsburger Klimaschutz-Bewegung.

Aktivisten wenden sich an Siemens-Chef

In einer Petition auf der bundesweiten FfF-Homepage wenden sich die Aktivisten kritisch an Joe Kaeser, den Finanzvorstand der Siemens-AG: „Während Sie in Deutschland versprechen, Verantwortung für unser Klima zu übernehmen und bis 2030 klimaneutral werden zu wollen, unterstützen Sie in Australien ein rückwärtsgewandtes Vorhaben und die Zerstörung unseres Planeten und unserer Zukunft. Die Carmichael-Mine zerstört die Natur, verdreckt Luft und Grundwasser und der aufkommende Schiffsverkehr bedroht die Ökosysteme und Lebewesen im Great Barrier Reef.“

Wann die nächste Demo in Wolfsburg stattfinden soll, steht noch nicht fest.

