Warum Bürger zu digitalen Ausschusssitzungen ins Rathaus gehen müssen

Wolfsburg

Wer die Sitzungen des Wolfsburger Stadtrates online verfolgen möchte, kann die entsprechende Seite der Stadt-Homepage aufrufen und dort per Videoübertragung die Ratssitzung verfolgen. Auch konnte man zumindest bisher für die Bürgerfragestunde den Ratssaal betreten. Anders sieht es bei den Sitzungen der Ausschüsse aus. Wer dort den Rednern zuhören oder sich in der Fragestunde zu Wort melden möchte, muss in einem Extraraum Platz nehmen, wo die Sitzung live übertragen wird. Doch warum müssen die Bürger ins Rathaus kommen, während die Ausschussmitglieder sich über die Microsoft-Plattform „Teams“ vom heimischen Computer aus einwählen können?

Stadt will Übertragung von Onlinesitzungen ermöglichen

Die Stadt arbeitet daran, auch den Bürgern die digitale Teilnahme an diesen Sitzungen zu ermöglichen. Im Kreis der Fraktionssprecherinnen und -sprecher am vergangenen Montag erklärte Wolfsburgs Erster Stadtrat und Digital-Dezernent Dennis Weilmann, dass die Stadt sich derzeit mit der Microsoft-Teams-Funktion „Live-Events beschäftigte und diese bereits beantragt habe. Mit dieser Funktion können Video-Besprechungen für ein großes Onlinepublikum übertragen werden. „Technisch ist eine Umsetzung möglich, allerdings sind noch Fragen unter anderem zum Thema Datenschutz zu klären“, so eine Stadtsprecherin auf WAZ-Anfrage. „Ziel der Verwaltung ist es, ein digitales Angebot für die Teilnahme der Bürger*innen an Gremiensitzungen zu schaffen, welches keine Einschränkungen für die digitale Gremienarbeit zur Folge hat“, so Weilmann.

FDP-Fraktion stellt Antrag zur Online-Bürgerbeteiligung

Die FDP-Fraktion hat nach der Fraktionssprechersitzung beantragt, auch Bürgern zu ermöglichen, die Sitzungen der Gremien digital zu verfolgen. „Wir finden die Möglichkeit im Rathaus vor Ort an den hybriden Sitzungen teilzunehmen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen nicht ausreichend“, so Vize-Fraktionsvorsitzender Marco Meiners. „Die Einwände, dass Bürgerinnen und Bürger die Sitzungen stören könnten, können wir absolut nicht nachvollziehen“, unterstreicht Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm. Bürger sollten zumindest die Möglichkeit bekommen, zuzuhören. Für eine aktive Teilnahme mit der Möglichkeit, sich zur Bewohnerfragestunde zu äußern, könnten sich Bürgerinnen und Bürger bis 48 Stunden vor der Sitzung anmelden, damit ihnen die Verwaltung einen Online-Zugang per Mail zusenden kann.

Von Christian Opel