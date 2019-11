Nordstadt

Auf Facebook berichten mehrere Hundehalter von gefährlichen Ködern in der Nordstadt. In der Tiergartenbreite und in Kreuzheide seien Hundeleckereien mit versteckten Rasierklingen ausgelegt worden.

Die Köder seien am Sonntag auf Grünflächen in der Nähe des Tiergarten-Wäldchens entdeckt worden, heißt es in mehreren Gruppen des sozialen Netzwerks: „Spielplatz runter zur Wildblumenwiese“, präzisiert eine Nutzerin. Eine andere erwähnt, dass schon vor ein paar Tagen Köder dort gemeldet worden seien.

Kreuzheide/Tiergartenbreite: Rot und blau sind die Bereiche markiert, in denen Hundebesitzer angeben, Köder mit Rasierklingen entdeckt zu haben. Quelle: Facebook

Von Frederike Müller