Wolfsburg

Sie ertönen im gesamten Stadtgebiet und sollen die Wolfsburger im Notfall warnen: Sirenen machen auf Katastrophen und Gefahrenlagen aufmerksam. Am bundesweiten Warntag am Donnerstag, 10. September, werden die Sirenen auch in der VW-Stadt getestet. Gleich zwei Mal hören die Wolfsburger die Warntöne. Die Übung beginnt um 11 Uhr: Dann wird eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Zwanzig Minuten später kommt die Entwarnung: Die Bevölkerung hört dann einen durchgehendes Signal, das die Sirenen versenden.

Bevölkerung sensibilisieren: Sirenen wieder verstärkt im Einsatz

Hintergrund des bundesweiten Warntages ist zum einen der Test von Sirenen und zum anderen soll die Bevölkerung für den Alarm sensibilisiert werden. „Die Warnung mit Sirenen ist in Vergessenheit geraten“, sagt Manuel Stanke, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes in Wolfsburg. Die Kriegs- und Nachkriegsgeneration kenne dieses Warnsystem allerdings noch. Dabei verfügt Wolfsburg niedersachsenweit als einzige Stadt über ein besonderes Sirenennetz. Denn, in der VW-Stadt sind 50 Sirenen verteilt, über die auch Sprachdurchsagen möglich sind. Zu Beginn der Corona-Pandemie informierte die Stadt über diese Sirenen zu Sicherheitsabständen und Maskenpflicht. „Die derzeitige Situation zeigt, dass wir im Krisenfall gerüstet sein müssen“, so Stadtrat Andreas Bauer.

Anzeige

Infos zu Warntag und Warn-Apps Der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereienigung findet am Donnerstag, 10. September statt. Er soll jährlich am jedem zweiten Donnerstag im September wiederholt werden. Unter www.bundesweiter-warntag.de sind weitere Informationen dazu erhältlich. Hintergrund: Bund und Länder hatten zur Innenministerkonferenz 2019 beschlossen, einen bundesweiten Warntag einzuführen. Er soll Akzeptanz und Wissen der Bevölkerung in Notlagen erhöhen. Auch die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) wird am Warntag auf den Smartphones piepen. Die App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) warnt im Notfall und bei Gefahrenlagen wie beispielsweise bei Großbränden oder sich wenn Gefahrstoffe unkontrolliert ausbreiten. Manuel Stanke, Leiter des Wolfsburger Katastrophenschutzes, empfiehlt zudem die App „Katwarn“. Auch über diese App gibt es Informationen bei Bränden, schweren Unwettern und unerwarteten Gefahrensituationen. „Katwarn“ versendet offizielle Warninformationen von Behörden, Einrichtungen und Leitstellen. Die Stadt macht ab Freitag auf Werbetafeln im Wolfsburger Stadtgebiet auf den Warntag aufmerksam. Auch auf den sozialen Netzwerken informiert sie über die Aktion. Am Donnerstag, 10. September können sich Wolfsburger auf dem Rathausplatz über die Warn-App „NINA“ informieren. Mitarbeiter des Zivil- und Katastrophenschutzes geben Tipps zur App.

Hochleistungs-Sirene steht auf dem Dach des Rathauses

Vor zwei Jahren begann die Stadt mit dem Ausbau der Hochleistungssirenen. Die Gesamtkosten für die Sirenen betragen 850 000 Euro, neun von ihnen müssen noch in Betrieb genommen werden. Am bundesweiten Sirenentag wird jedoch keine Ansage durchgegeben. Dann wird ausschließlich ein Ton hörbar sein. Er macht aufmerksam auf die Lage: „Allgemeine Gefahr. Bitte schalten sie einen Rundfunksender ein und informieren Sie sich.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ertönt bei einer Gefahrenlage: Die Sirene auf dem Dach des Rathauses. Quelle: Roland Hermstein

Feuerwehr löst Sirenen in der Hauptleitstelle aus

Bei Bombenfunden, Großbränden oder auch im Fall eines Stromausfalls werden die Sirenen von der Hauptstelle der Wolfsburger Feuerwehr ausgelöst. Über Band laufen dann Ansagen, dass Fenster und Türen geschlossen werden müssen oder das beispielsweise der Notruf ausgefallen ist. „Mit den Sirenen können wir lokal informieren“, sagt Stanke. Wo genau die Sirenen installiert sind, dazu kann Stanke aus Sicherheitsgründen keine genauen Angaben machen. Der Katastrophenschutz will Vandalismus an den Sirenen verhindern. Wo die „stärkste“ Sirene in Wolfsburg steht, verrät der Leiter des Katastrophenschutzes: Sie ist auf dem Dach des Wolfsburger Rathauses installiert. Von allen Sirenen hat sie mit acht Köpfen die meisten Lautsprecher, die anderen Sirenen verfügen in der Regel über vier.

Vorbereitet sein: Die Stadt weist auf Werbetafeln auf den Warntag 2020 hin. Quelle: Roland Hermstein

Von Nina Schacht