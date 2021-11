Warnstufe 2: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Inzidenz ist in Wolfsburg weiterhin hoch. Weil die niedersächsische Hospitalisierungsrate am Montag den fünften Werktag in Folge über der kritischen Marke von 6 geblieben ist, tritt ab Mittwoch gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung die Warnstufe 2 in Kraft. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg steht noch aus. Die WAZ gibt aber bereits jetzt einen Überblick darüber, welche Regeln ab Mittwoch höchstwahrscheinlich gelten.

Was ist unter der 2G-plus-Regel zu verstehen?

Mit der neuen Verordnung komm in vielen Bereichen die „2G-plus-Regel“. Es haben daher nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen und auch nur dann, wenn sie zusätzlich noch einen negativen Corona-Test nachweisen können. Einrichtungen können laut der niedersächsischen Verordnung entweder einen Schnelltest oder PCR-Test von einer anerkannten Teststation oder einen Selbsttest unter Aufsicht akzeptieren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen.

Welche Änderungen gibt es bei der Maskenpflicht?

In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, gilt bei Warnstufe 2 grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Wenn einen Sitzplatz eingenommen hat, kann die Maske absetzen. Für Kinder unter 6 Jahren gibt es keine Maskenpflicht. Für Kinder ab 6 bis unter 14 Jahren reicht eine Alltagsmaske (z. B. Stoffmaske) oder eine medizinische Maske.

2G, Test und FFP2-Maske: Diese Kombination ist bald in vielen Bereichen Pflicht. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Private Kontakte: Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen von mehr als 15 Personen gilt drinnen die 2G-plus-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Außerdem müssen Gastgeberinnen und Gastgeber die Kontaktdaten aller Anwesenden erheben. Bei Treffen mit mehr als 15 Personen draußen gilt die 2G-Regel, es dürfen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Ein Test ist jedoch nicht notwendig.

Welche Regeln gelten in der Gastronomie?

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Draußen gilt lediglich die 2G-Regel.

Und wie sieht es mit dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt aus?

Die Bewirtungsstände auf Weihnachtsmärkten dürfen nur Besucherinnen und Besucher nutzen, die die 2G-plus-Regel erfüllen. Wer gerade nicht isst oder trinkt, muss zudem eine FFP2-Maske tragen.

Auf dem Weihnachtsmarkt: Ab Mittwoch gilt 2G-plus. Quelle: Roland Hermstein

Was muss ich in Diskos und Clubs beachten?

Unabhängig von Inzidenzwerten und Warnstufen gilt für Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnliche Einrichtungen grundsätzlich eine Kapazitätsbegrenzung von maximal 50 Prozent sowie die Pflicht, die Kontaktdaten aller Gäste zu erheben. Zudem besteht bei Warnstufe 2 die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Drinnen gilt außerdem die 2G-plus-Regel, draußen die 2G-Regel und ebenfalls eine FFP2-Pflicht.

Einzelhandel: Muss ich fürs Shoppen geimpft, getestet oder genesen sein?

Nein. In geschlossenen Räumen gilt aber die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auf Wochenmärkten draußen gibt es auch weiterhin keine Maskenplicht.

Was gilt auf Messen?

Die zuständige Behörde kann eine Messe beschränken oder untersagen. Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Drinnen ist zudem mindestens ein 3G-Nachweis Pflicht. Dabei muss es sich am ersten Tag um einen PCR-Test handeln, in den Tagen danach reichen Schnelltests aus. Gilt bei einer Messe 3G, ist maximal 50 Prozent der normalen Besucherkapazität zulässig. Diese Beschränkung entfällt, wenn eine Messe und 2G- oder 2G-plus-Bedingungen stattfindet.

Friseure, Optiker und Therapeuten: Was ist bei körpernahen Dienstleistungen zu beachten?

Es gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regelung. In geschlossenen Räumen ist außerdem eine FFP2-Maske vorgeschrieben, eine Ausnahme bilden lediglich Behandlungen bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss. Zu den Betrieben, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, zählen unter anderem:

Optiker

Hörakustiker

Friseure

Tattoo-Studios

Nagel-, Maniküre-, Pediküre- und Kosmetikstudios

Massagepraxenpraktische

Fahrschulen

Prostitutionsstätten

Physio- und Ergotherapie

Podologie und Fußpflege

Orthopädieschuhmacher

Heilpraktiker

Beim Friseur: Neben einer FFP2-Maske sind ein negativer Test und eine Impfung oder Genesung erforderlich. Quelle: Britta Schulze

Ausnahmen von der 2G-plus-Regel gibt es nur für medizinisch notwendige Behandlungen.

Fitnessstudio, Schwimmbad oder Sauna: Was gilt beim Sport?

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Regelung. Sie betrifft daher beispielsweise Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und ähnlichen Einrichtungen wie Spaßbäder, Thermen und Saunen. Zudem gilt in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Bei sportlicher Betätigung sowie bei der Nutzung eines Schwimmbades o. Ä. muss keine Maske getragen werden. Die 2G-plus-Regel betrifft auch Duschen und Umkleiden. Beim Sport draußen gilt lediglich eine 2G-Regel.

Kino, Theater, Zoo: Welche Regeln gelten in Freizeiteinrichtungen?

In geschlossenen Räumen gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Dies gilt insbesondere in:

Theatern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen

Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

Zoos und botanischen Gärten

Freizeitparks

Im Theater: Auch hier gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regel. Quelle: Boris Baschin

Was gilt bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen?

Bei Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünften mit mehr als 1000 Personen gilt drinnen die 2G-plus-Regel, draußen reicht 2G. Außerdem ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben, auch im Sitzen. Bei Schachbrettbelegung muss mindestens ein Meter Abstand zwischen den Personen bestehen.

Bus und Bahn: Welche Vorgaben gibt es hier?

Es gilt weiter die 3G-Regel. Neu ist die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Welche besonderen Corona-Regeln gelten bei Übernachtungen im Hotel?

Für die Übernachtung gilt die 2G-plus-Regel (Gäste müssen bei Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts einen negativen Testnachweis vorlegen). In geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Von Normen Scholz