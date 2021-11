Warnstreik in Wolfsburg: Förderschulen erhöhen Druck auf Arbeitgeber

Wolfsburg

Mitarbeitern in Wolfsburger Förderschulen reicht’s: Sie wollen angemessen für ihre Arbeit bezahlt werden. Deshalb folgten sie am Mittwoch dem landesweiten Aufruf von Verdi und ihrer Gewerkschaft GEW zum Warnstreik. Statt Kinder zu betreuen, zogen sie vom Hauptbahnhof zur Peter-Pan-Förderschule in die Nordstadt.

Mit Trillerpfeifen, Rasseln und Fahnen machten sie auf sich aufmerksam. Rund 125 Tarifangestellte, die im Gegensatz zu Beamten streiken dürfen, hatte Hilke Pannier-Marx, Personalratsvorsitzende der Peter-Pan-Schule und GEW-Vetrauensfrau, im Vorfeld des Warnstreiks angeschrieben. Über 50 beteiligten sich an der Aktion. „Ich bin sehr zufrieden damit“, sagt die Gewerkschafterin.

Keine Corona-Hilfe bekommen

„Wir haben auch in der Corona-Zeit die Fahnen hoch gehalten, betreuten Notgruppen, halfen Schülern emotional“, erklärt Nina Schmidt, pädagogische Mitarbeiterin an der Friedrich-von-Schiller-Förderschule. Aber Corona-Hilfen – wie in vielen Firmen – gab es nicht. Das sei nicht in Ordnung. Sie und ihre Kollegen wollen eine angemessene Bezahlung. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.

Um das zu unterstreichen, beteiligten sich die pädagogischen und therapeutischen Mitarbeiter der Wolfsburger Förderschulen an dem Warnstreik. Auch Kollegen aus Gifhorn reisten dazu an. Darunter war Ingrid Burmeister. Sie sitzt in der Tarifkommission – und ist entsetzt über das Verhalten des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers, der die Arbeitgeberseite vertritt.

Video: Die GEW rief in Wolfsburg zum Warnstreik auf

Arbeitgeber bleiben stur

„Der Warnstreik ist notwendig, weil sich die Arbeitgeber stur stellen“, erklärte Burmeister. Die sehen keinen Handlungsbedarf: Angestelltentarife an die Beamtenbesoldung angleichen, eine angemessene Bezahlung für Studenten? Alles überflüssig und längst anderweitig geklärt, behaupte die Arbeitgeberseite. Eine Erhöhung der Gehälter sei ebenfalls unnötig. Die Inflationsrate liege schließlich nur bei 1,9 Prozent. „Das ist eine Zahl, die komplett an der Realität vorbei geht“, ärgert sich Ingrid Burmeister. „Das merken wir doch alle in unserem Portemonnaie.“

Gerald Kulms kann darüber nur den Kopf schütteln. Der ehemalige GEW-Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende findet es unverschämt, dass die Arbeitgeberseite bislang kein Angebot vorgelegt hat: „Das ist schäbig.“ Deshalb war es für ihn keine Frage, zur Kundgebung an der Peter-Pan-Schule zu kommen. Obwohl er längst in Pension ist.

Auch Olde Dibbern kam. Das SPD-Ortsratsmitglied aus der Nordstadt hatte in der Zeitung von dem Warnstreik gelesen: „Als Politiker, aber vor allem als Gewerkschafter unterstütze ich die Forderungen der GEW.“

Am 27. November beginnt die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst. Ob es bis dahin noch mal einen Warnstreik in Wolfsburg gibt? „Wir können das nicht ausschließen“, sagt Giacomo Gualato vom GEW-Organisationsteam.

Von Sylvia Telge