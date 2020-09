Warnstreik in Wolfsburg: Busse stehen still, Notversorgung im Klinikum

Wolfsburg

Mehrere hundert Arbeitnehmer haben sich am Dienstag am Warnstreik in Wolfsburg beteiligt. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi – sie fordert Lohnerhöhungen für die Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Betroffen vom Warnstreik waren Klinikum, Stadtverwaltung, WVG und Straßenreinigung. Verdi versteht den Warnstreik als ersten Warnschuss – mit eher symbolischer Wirkung. Kitas und sensible Krankenhausbereiche wurden verschont, die Busse der WVG hingegen blieben im Depot.

Der öffentliche Nahverkehr auf der Straße stand weitgehend still. „Subunternehmen haben rund 20 Prozent des Fahrplans bedient“, sagte WVG-Sprecherin Petra Buerke. Rund 80 Busfahrer der WVG seien im Streik gewesen. Ab Mittwochmorgen soll der Busverkehr wieder normal rollen.

Aktuell laufen Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung: „Es geht um 4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat“, sagte Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen. Weil die Tarifverhandlungen aus Sicht der Gewerkschaft stocken, hatte sie zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen – auch in der VW-Stadt.

Klinikumsmitarbeiter marschierten mit Plakaten zum Rathausplatz

Hier legten morgens um 9.30 Uhr rund 150 Teilnehmer im Klinikum die Arbeit nieder und zogen mit einem Demonstrationszug zum Rathausplatz. Ausgenommen waren Mitarbeiter von sensiblen Bereichen wie Notaufnahme und Operationen. „Dafür gibt es eine Notdienstvereinbarung“, betonte der Wolfsburger Verdi-Sekretär Nico Limprecht. Die Demoteilnehmer hielten Plakate hoch: „TarifrebellInnen“, „Jetzt sind wir dran“ oder „Weil wir mehr wert sind“.

Gegen 10 Uhr begann die offizielle Kundgebung auf dem Rathausplatz. Dort machte Limprecht klar, worum es zumindest den Beschäftigen im Pflegedienst geht: „Applaus reicht uns nicht aus.“ Damit spielte er auf die vielen Sympathiebekundungen für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Seniorenheimen zu Beginn der Corona-Pandemie hin. „Von der versprochenen 1500 Euro Corona-Prämie ist bei den Mitarbeiter im Klinikum bis heute nichts angekommen.“

Im Klinikum sollen Auszubildende vernünftig angeleitet werden

Mandy Jänsch, die Vertreterin der Auszubildenden im Klinikum, machte auf die Situation des Krankenhausnachwuchses aufmerksam: „Eigentlich sollen sie von Fachkräften vernünftig angeleitet werden. Doch das ist wegen des Personalmangels auf vielen Stationen gar nicht möglich.“ Man drücke den Azubis im Alltag nicht nur sehr viel Verantwortung auf. „Wir können ihnen auch kaum zeigen, was für schönen Beruf sie eigentlich erlernen.“ Sie forderte: vernünftige Ausbildung, Übernahmegarantie, mehr Gehalt. „Denn die Arbeitgeber wollen bis 2025 keine Lohnerhöhung – dabei müssen wir den Pflegeberuf gerade jetzt attraktiver machen.“ Denn: Private Anbieter zahlen deutlich mehr...

Auch Vertreter von Kitas, Stadtverwaltung und kommunaler IT machten ihre Anliegen deutlich: Mehr Gehalt bedeute mehr Anerkennung der geleisteten Arbeit und eine höhere Chance, dass die Mitarbeiter auch im öffentlichen Dienst bleiben – und nicht wegen der deutlich besseren Bezahlung in die Privatwirtschaft wechseln. Laut Stadtsprecherin Monia Meier waren rund 200 Beschäftigte im Streik – vor allem in den Geschäftsbereichen Grün, Klinikum und Tiefbau. Die Erreichbarkeit sei eingeschränkt gewesen, es sei auch zu Betreuungsausfällen gekommen.

Von Carsten Bischof