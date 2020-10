Zweiter Warnstreik in Wolfsburg: Weil die Arbeitgeber in der laufenden Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst noch kein Angebot gemacht haben, protestierten am Dienstag 350 Mitarbeiter von Klinikum, Rathaus, Sparkasse und anderen kommunalen Einrichtungen für eine bessere Bezahlung vor dem Rathaus.