Wolfsburg

Der Warnstreik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht in die nächste Runde und Beschäftigte aus Wolfsburg sind wieder aktiv mit dabei. Zur Abfahrt nach Hannover, wo eine zentrale Kundgebung geplant ist, treffen sich Beschäftigte der Peter-Pan- und Friedrich-von Schiller-Schule am Mittwoch, 24. November, kurz vor 8 Uhr auf dem Hansaplatz.

Zentrale GEW-Kundgebung für Niedersachsen

Der GEW-Landesverband Niedersachsen hat zu einem flächendeckenden, eintägigen Warnstreik aufgerufen. Die Kreisverbände Wolfsburg und Gifhorn haben einen Bus organisiert, der die Kollegen und Kolleginnen zum Schützenplatz in Hannover bringen wird. Dort soll am Mittwoch um 10 Uhr ein Demonstrationszug starten. Erste Station ist das Finanzministerium, wo die GEW-Landesvorsitzende Laura Poth sprechen wird. Die Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen wird auf dem Opernplatz stattfinden.

Forderungen der GEW Am 27. und 28. November werden die Verhandlungen über den Tarifvertrag für Beschäftigte im öffentlichen Dienst fortgesetzt. Das sind die Forderungen der GEW in der Tarifrunde 2021: · Entgelterhöhung um 5 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. 100 Euro monatlich für Azubis und Praktikums-Kräfte · Stufengleiche Höhergruppierung · Tarifvertrag für studentische Beschäftigte · Übertragung auf Beamtinnen und Beamte · Einführung der vollständigen „Paralleltabelle“ · zum schnellstmöglichen Zeitpunkt wirksame Maßnahmen, um befristete Beschäftigung einzudämmen

Die therapeutischen Fachkräfte der Förderschulen formieren sich erstmals in einem eigenen Block und wollen so besonders auf sich aufmerksam machen. „Sie werden gehaltstechnisch leider immer noch äußerst ungerecht behandelt“, erläutert Hilke Pannier-Marx, GEW-Vertrauensfrau und Vorsitzende des Personalrats der Peter-Pan-Schule.

Ebenfalls neu: Für Unterstützende, die aufgrund ihrer familiären Situation oder der pandemischen Lage nicht in Hannover dabei sein können, wird es zum ersten Mal die Möglichkeit geben, online teilzunehmen. Am Freitag wurden Eltern der Peter-Pan-Schule bereits davon unterrichtet, dass am Mittwoch nur eine Art Notbetreuung in der Schule stattfinden kann und sie ihr Kind möglichst zu Hause lassen sollten.

