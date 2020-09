Warmenau

Die Fallersleber Polizei wurde am Sonntag zu einem Einsatz auf einer Weide bei Warmenau gerufen. Dort hatten Zeugen vier tote Schafe entdeckt. Den Besitzer der Tiere erwartet jetzt wohl eine Strafanzeige. Denn: So wie es scheint sind die Schafe verhungert und verdurstet. Der Tierschutzverein Wolfsburg will den Fall bei der Staatsanwaltschaft melden.

Die Tiere seien offensichtlich vernachlässigt worden, ist sich Bärbel Gädke, Vorsitzende des Tierschutzvereins, sicher. „Auf der Weide gibt es kaum noch Gras für die Schafe zum Fressen und vor allem die Wasserversorgung ließ zu wünschen übrig“, so Gädke, die sich selbst gleich am Montag einen Eindruck vor Ort machte.

Grausiger Anblick: Tote Schafe teils schon von Vögeln und Insekten zerfressen

Gädke selbst war von den Zeugen verständigt worden. Denen hatte sich am Sonntag ein schauriger Anblick geboten. Die toten Schafe waren teilweise von Vögeln und anderem Getier angefressen worden. Ein klares Anzeichen dafür, dass die Tiere schon längere Zeit tot gewesen sein müssen. „Das hat mich zutiefst erschüttert. Zu sehen, wie so etwas mit diesen so liebevollen, sensiblen Wesen passiert, ist extrem traurig“, berichtet einer der Zeugen.

Die Polizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage der WAZ. Beamte hätten vor Ort ermittelt, und den Fall dann an das zuständige Veterinäramt weitergeleitet, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Auch aus dem Veterinäramt war jemand am Sonntag vor Ort. Weitere Informationen will die Stadt aber nicht preis geben und beruft sich auf den Datenschutz. Ob das Amt den Fall also zur Anzeige bringt, ist nicht bekannt.

Was den Tierschutz sauer macht: Eine Obduktion oder Untersuchung der toten Tiere wurde nicht angeordnet. Denn auch wenn Vernachlässigung der Tiere als wahrscheinliche Todesursache angenommen werden kann: Mit einer Obduktion ließe sich eine eventuelle Tierseuche oder Krankheit ausschließen – wenn vier Schafe auf einmal sterben, zumindest auch ein naheliegender Gedanke. „So werden wie nun nie erfahren wie die Tiere verendet sind“, kritisiert Gädke.

Tierschutzverein Wolfsburg will Eigentümer anzeigen

Der Wolfsburger Tierschutz will die Sache auf keinen Fall auf sich beruhen lassen und setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Eigentümer zur Verantwortung zu ziehen. Eine entsprechende Anzeige bereite sie bereits vor, sagt Gädke. Parallel bemüht man sich darum, die Situation der übrigen Schafe zu verbessern. „Wir waren am Montag bereits da und haben Heu und Wasser gebracht“, berichtet Gädke.

Für die vier toten Schafe kam diese Hilfe leider zu spät.

Von Steffen Schmidt