Wolfsburg

Alle Fraktionen im Wolfsburger Rat zogen am Mittwoch an einem Strang: Die vier notwendigen Beschlüsse für eine Ausweitung der Gewerbeflächen bei Warmenau wurden am Mittwoch einstimmig gefasst. Die Politik kämpft für die Ansiedlung des Trinity-Werks am Stammsitz von Volkswagen. Die Rednerinnen und Redner warben für die Vorteile des Standorts Wolfsburg und betonten gleichzeitig, man müsse die Sicherung von Arbeitsplätzen durch neue Industriestandorte mit Natur- und Lärmschutz sowie den Bürgerbelangen in Einklang bringen.

Vorteile wegen Nähe zu A 39 und Werkseisenbahn von VW

„Wolfsburg steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Chancen“, so Hans-Georg Bachmann (SPD). Der Standort sei wegen der Anbindung an die A 39 sowie der Nähe zum Gaskraftwerk von Vorteil. Die Werkseisenbahn könne Richtung Warmenau verlängert werden. „Wolfsburg hat große Chancen, sich weiterzuentwickeln und weiterhin einer der wirtschaftlich interessantesten und innovativsten Standorte im Land zu sein.“ Zu den Planungen gehörten Ausgleichsflächen für die Natur. Wichtig sei, dass die Verbindung zwischen Drömling und Barnbruch ungestört bleibe und ein möglicher Ausbau mit den Umweltverbänden abgesprochen werde. Auch müsse dem Ortsteil Warmenau die Möglichkeit gegeben werden, sich zu entwickeln.

Hans-Georg Bachmann (SPD): „Wolfsburg steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Chancen.“ Quelle: Roland Hermstein

Wolfsburg will bei Wahl von Trinity-Standort im Rennen bleiben

Andreas Klaffehn (PUG) sagte, man schaffe mit den Bebauungsplänen die erforderlichen Rahmenbedingungen, um die Stadt weiterzuentwickeln und im Rennen um die Produktionsstätte zu bleiben. Gleichzeitig sei die Verwaltung dem Wunsch nachgekommen, kurzfristig „Tabubereiche“ zur Schonung hochsensibler Biotope wie Barnbruch und Drömling festzulegen, lobte der PUG-Vorstand Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Klaffehn zitierte VW-Konzernchef Herbert Diess: „Die Welt wird auf Wolfsburg schauen. Sie wird feststellen, dass wir Naturschutz und industrielle Weiterentwicklung unter einen Hut bringen können.“

Sorge um Beeinträchtigung der Bürger in Warmenau

Dass dabei nicht die Menschen vergessen werden dürfen, die in Wolfsburg leben, daran erinnerte Angelika Jahns (CDU) als Ortsbürgermeisterin von Brackstedt/Velstove/Warmenau. Der Ortsrat sei sich bewusst, dass die Flächen bei Warmenau die einzige Chance für eine Erweiterung von Volkswagen böten. „Wir haben uns immer der Verantwortung für Volkswagen und für Wolfsburg gestellt“, betonte Jahns, „wir müssen aber auch die Beeinträchtigung der Bevölkerung so gering wie möglich halten.“ Man hoffe bei Wünschen und Anregungen der Bürger im Rahmen des Aufstellungsverfahrens auf die Unterstützung anderer Ratsfraktionen. „Wir stehen an der Seite der Stadt Wolfsburg und Volkswagen, aber wollen bei Entscheidungen mitgenommen werden und hoffen, dass unsere Bedenken auf offene Ohren stoßen.“

Angelika Jahns, Ortsbürgermeisterin Brackstedt/Velstove/Warmenau. „Wir haben uns immer der Verantwortung für Volkswagen und für Wolfsburg gestellt.“ Quelle: CDU Wolfsburg

Politik will Arbeitsplätze in Wolfsburg halten

Frank Richter von den Grünen sprach sich ebenfalls für eine Erweiterung von Volkswagen in Wolfsburg aus – „auch wenn wir Bedenken haben, was ökologisch wertvolle Flächen betrifft“.

Thomas Schlick (AfD) meinte: „Es ist schmerzlich, wenn dafür Felder bebaut werden, aber die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns, die Arbeitsplätze und Gewerbesteuern sind für die Stadt so wichtig, dass man im Rennen bleiben muss.“

„Es ist ein starkes Zeichen, dass Politik und Verwaltung mit einer Stimme sprechen und dieses Vorhaben mit großer Einigkeit vorantreiben“, lautete das Fazit von Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU). Wolfsburg zeige sich damit gegenüber Volkswagen als verlässlicher Partner.

Von Christian Opel