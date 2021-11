Wolfsburg

Die vierte Corona-Welle türmt sich auf. Jetzt gibt es auch noch eine weitere, neue Virusvariante. Trotzdem lassen sich mehr als 20 Prozent der Menschen in Deutschland nicht davon überzeugen, dass ihre Impfung dazu beitragen kann, die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Die Forderungen nach einer Impfpflicht werden drängender, aber die neue Bundesregierung zögert. Warum?

„Nur juristisch wasserdicht ist Impfpflicht sinnvoll“

Der SPD-Abgeordnete Falko Mohrs mahnt zur Besonnenheit. „Eine Impfpflicht muss sehr sorgfältig diskutiert, geprüft und vorbereitet werden. In einem möglicherweise ersten Schritt wird es darum gehen, dass wir einrichtungsbezogen eine Impfpflicht gesetzlich verankern, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Aber auch aus Schulen und Kitas vernehme ich hier die Rufe“, sagt er.

Die Ablehnung einer Impfpflicht hing zu Beginn der Pandemie auch mit den noch lückenhaften wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen. Das hat sich geändert. „Perspektivisch müssen wir auch eine allgemeine Impfpflicht diskutieren, wenn wir weitere Wellen verhindern wollen. Die aktuelle Impfquote reicht einfach nicht aus!“, sagt Mohrs. Aber: „Die sogenannten milderen Mittel, müssen ausgeschöpft sein.“ Das meint Mohrs nicht nur, weil er selbst durch seine Erziehung den Wert von Einsicht statt Gehorsam zu schätzen gelernt hat, denn: „Nur, wenn wir eine Impfpflicht juristisch wasserdicht hinbekommen, ist sie sinnvoll.“

Falko Mohrs, MdB der SPD: Der Wolfsburger mahnt zur Besonnenheit. Quelle: photothek.net

Frank Bsirske, Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen betont, nicht nur die weicheren Mittel, sondern auch stärkere Kontrollen müssten jetzt durchgesetzt werden. „Das Rechtskonstrukt des neuen Infektionsschutzgesetzes hat Schritte möglich gemacht, die bei dem momentanen Impfstatus ohne den Notstands-Paragraphen sonst auf lange Sicht nicht möglich gewesen wären“, sagt er. Denn der Notstand lässt sich in einer Demokratie zu Recht nicht ewig ausdehnen. Corona aber wird nicht verschwinden, sondern weiterhin Leben fordern und das Gesundheitswesen zusätzlich zur „normalen“ Grippe belasten.

Impfpflicht? Das sagt ein Staatsrechtler Geregelt werden muss eine Corona-Impfpflicht, wie sie seit kurzem in Deutschland von manchen Politikern gefordert wird, im Infektionsschutzgesetz. In der aktuellen Lage ist eine solche Pflicht nach Einschätzung des Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele auch mit dem Grundgesetz vereinbar. „Eine Impfpflicht kann verhindern, dass wir als Gesellschaft jedes Jahr wieder in dieselbe Situation geraten“, so der Staatsrechtler. „Davon ist das Recht Dritter auf körperliche Unversehrtheit berührt, genauso wie die allgemeine Handlungsfreiheit, die Berufsfreiheit und andere Rechtsgüter.“ Der Staat habe auch die Verantwortung, dass das gesellschaftliche Leben in Freiheit durchgeführt werden kann. „Die Situation trägt aus meiner Sicht eine allgemeine Impfpflicht.“

Diese Krise – dass also Kliniken vor der Entscheidung stehen, welches Leben gerettet werden kann und welches nicht – „da wollten wir unter keinen Umständen hin!“, so Bsirske. In Ländern wie Italien oder Spanien hatte diese Dramatik schon 2020 zu schärferem Druck geführt – nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch im sozialen Umfeld. In Deutschland nimmt dieser Druck jetzt gerade erst deutlich zu, das Verständnis für Impfgegner schwindet.

Frank Bsirske, MdB bei Bündnis 90/Die Grünen: Er fordert mehr mobile Impf-Teams, die auch an privaten Wohnungstieren klingeln. Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bsirske fordert mehr aufsuchenden Impfschutz: Die mobilen Teams müssten in Kitas und Schulen geschickt werden, aber auch direkt in Wohngebiete in sozialen Brennpunkten. Überall dorthin, wo nur Unwissenheit, Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit Menschen noch davon abhalten, sich selbst auf den Weg zur Impfung zu machen. Bremen habe gezeigt, dass das funktioniert.

Verlust des Versicherungsschutzes denkbar

„Die Impfpflicht kann die vierte Welle nicht brechen, höchstens die fünfte“, sagt Bsirske. Zudem sieht er Schwierigkeiten bei der Umsetzung, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen. Doch Lösungen würden schon gesucht, so der MdB der Grünen. „Als umsetzbar könnte ich mir Bußgelder vorstellen“, meint Bsirske, „vorgeschlagen wird auch der Verlust des Krankenversicherungsschutzes.“ Das wäre hart, aber juristisch durchaus begründbar, meint er.

Von Andrea Müller-Kudelka