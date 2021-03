Wallbox-Ärger kein Einzelfall: Das sind die Erfahrungen anderer WAZ-Leser

Wolfsburg

Die WAZ berichtete über Uwe Müller und seinen erfolglosen Versuch, ein Wolfsburger Unternehmen für die Abnahme seiner privat installierten Wallbox für seine E-Autos zu engagieren – und traf damit ins Schwarze. Viele WAZ-Leser meldeten sich per Mail oder Telefon mit ähnlichen Problemen, auf der Facebook-Seite der WAZ gab es ungewöhnlich viele Kommentare. Auch Elektro-Firmen schilderten ihre Sicht der Dinge, wollen aber anonym bleiben. Das Erstaunliche dabei: Es gab ebenso viel Verständnis wie Unverständnis.

Kurz zur Erinnerung: VW-Mitarbeiter Uwe Müller hat sich eine Wallbox für seine E-Autos installiert und wollte sie anschließend von einer Wolfsburger Fachfirma offiziell abgenommen bekommen. Kein heimisches Unternehmen war dazu bereit, so dass Müller ein Gifhorner Unternehmen mit der Abnahme beauftragte. Im Sinne der Wolfsburger E-Mobilitäts-Offensive sei das nicht gerade, findet Müller.

Andere WAZ-Leser haben ähnliche Erfahrungen wie Uwe Müller gemacht

Und erntet damit viel Zuspruch – etwa von Marianne Wille: Bei ihr habe zwar die Installation der Wallbox durch einen Elektriker prima geklappt, aber seit „Mitte Dezember“ warte sie auf einen LSW-Mitarbeiter, damit der den Stromzähler einbaue: „Wenn das so weitergeht, verfällt unsere beantragte KfW-Förderung.“ Ein anderer Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet von drei Elektrikern, auf deren Rückruf er seit Wochen warte. „Aktuell warte ich auf den Rückruf des vierten Elektrikers...“

Wallboxen und Förderung: Das ist zu beachten Wallboxen gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Varianten. Der größte Unterschied besteht in der Ladeleistung: Hier sind etwa Geräte mit 11 und 22 kW erhältlich. Seit Ende November werden Kauf und Installation einer privaten Wallbox staatlich mit 900 Euro gefördert. Dabei gilt es aber einiges zu beachten. Gefördert werden ausschließlich Wallboxen mit 11 kW, die nur privat genutzt werden und nicht öffentlich zugänglich sind. Ferner müssen diese Wallboxen komplett mit Ökostrom betrieben werden und über eine digitale, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügen, die in letzter Konsequenz die Steuerung der Ladestation durch den jeweiligen Netzbetreiber zulässt. Kauf und Montagebeauftragung dürfen erst nach Antragsbewilligung erfolgen. Zwingend ist in jedem Fall die Abnahme der Installation durch einen Fachbetrieb. Für die Installation ist ein einfacher Starkstromanschluss nicht immer ausreichend. Vereinfacht gesagt, wird ein Fünf-mal-Sechs-Quadrat-Kabel vom Hausanschluss direkt zur Wallbox – ohne Zwischenanschluss – benötigt. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind deswegen teilweise aufwendigere Arbeiten, Durchbrüche und mitunter mehrere Meter Kabel nötig. Nicht gefördert werden Kauf und Installation von einfachen Wallboxen ohne Schnittstelle oder mit einer anderen Leistung als 11kW oder mobile Geräte sowie Installationen an Ferienhäusern, -wohnungen oder an noch nicht bezogenen Neubauten. Weitere Informationen auf www.kfw.de unter dem Stichwort 440. Dort ist auch eine Liste aller förderfähigen Wallboxen hinterlegt.

Günter Schütte berichtet ähnliches und sagt: „So kommen wir in Sachen E-Mobilität in Wolfsburg nicht voran.“ Ein Elektriker – auch er möchte nicht genannt werden und ist schon länger in der Wallbox-Installation tätig – sagt: „Die Firmen können mit der puren Abnahme kein Geld verdienen, deshalb kommen sie nicht raus.“ Finanziell lohne sich nur das Komplettpaket inklusive Montage und Abnahme.

Für Installation und Abnahme von Wallboxen gibt es klare Vorschriften

Burkhard Selent, Obermeister der Elektro-Innung in Wolfsburg, sieht das anders: „Für die Installation einer Wallbox gibt es klare Vorschriften, die man einhalten muss.“ Es gebe spezielle Schulungen für Fachfirmen – „wir zum Beispiel installieren nur Elli- und LSW-Boxen“. Beim privaten Hantieren mit einer Betriebsspannung von 400 Volt „hört für mich der Spaß auf“.

Burkhard Selent, Obermeister der Elektro-Innung: „Für die Installation einer Wallbox gibt es klare Vorschriften, die man einhalten muss.“ Quelle: Nina Jahrens

Andreas Oertelt gibt ihm in seinem Facebook-Kommentar Recht: „Es sollten Fachkräfte sein, die so etwas installieren, und keine ’Hobby’-Handwerker.“ Auch Tom Schmidt stellt klar: „VW/Elli hat ja Fachbetriebe als Partner, die die Installation und Abnahme übernehmen. Aber natürlich will kein Elektriker für etwas haften, was er nicht selbst installiert hat.“ Marek Dembski sieht’s ähnlich und gibt zu bedenken: Man brauche die offizielle Abnahme, um die Fördersumme kassieren zu können. „Grundsätzlich sollte ein Fachbetrieb die Wallbox installieren.“

Manchmal können die Nerven schon mal blank liegen

Burkhard Selent freut sich über den Rückhalt für seine Kollegen, sagt aber auch: „Natürlich muss ich dem Kunden sagen, warum ich die Abnahme ablehne.“ Sich einfach gar nicht zurückzumelden, sei keine vernünftige Lösung. Trotzdem hat er ein gewisses Verständnis dafür, wenn Kollegen bisweilen genervt reagieren: „Seit Monaten“ drehe sich in vielen Fachbetrieben alles nur noch um Wallboxen – da könnten „nach dem neunten derartigen Anruf“ schon mal die Nerven blank liegen...

