„Krisenmodus“: Wolfsburger Stadtwald leidet unter der Trockenheit

„Seit zweieinhalb bis drei Jahren sind wir im permanenten Krisenmodus“, beschreibt Revierförster Dirk Schäfer mit dramatischen Worten die aktuelle Lage im Wolfsburger Stadtwald. Während sich viele Bürger über die vielen Sonnenstunden der vergangenen Wochen freuen, leidet der Wald stark unter der anhaltenden Trockenheit in diesem Frühjahr. Das Waldsterben aus dem Vorjahr setzt sich fort.

Der Wolfsburger Stadtwald leidet

Den Fichten macht besonders der Borkenkäfer zu schaffen, gegen ihn geht die Stadt jetzt vor.

Klimawandel ist spürbar

„Wir erleben jetzt, dass die Prognosen zum Klimawandel Realität werden und aktuell sieht es so aus, dass sich eher die Worst-Case-Szenarien der Wissenschaftler bewahrheiten als die Gemäßigten“, sagt Schäfer. Hinter ihm fällt zur selben Zeit ein Harvester, eine schwere Holzernte-Maschine, Fichten. Viele dieser Bäume sind vom Borkenkäfer befallen und müssen aus dem Wald entfernt werden, damit sich der Schädling nicht noch weiter verbreiten kann. Er hat derzeit gute Karten: Durch Sturm „Sabine“ liegt viel Holz von umgefallenen Bäumen im Wald. Darin brütet der Käfer und befällt anschließend kranke und geschwächte Fichten. Schwach sind derzeit viele Bäume, die Fichten leiden jedoch besonders stark unter der bereits seit 2018 anhaltenden Trockenheit. Die großen Regenmengen im Februar hätten dem Wald nur eine kurze Verschnaufpause gebracht, mittlerweile seien dringend neue Regenfälle nötig, sagt Schäfer: „Ich hoffe auf einen kühlen und verregneten Sommer.“

Rodungsarbeiten im Stadtwald im Video:

Wald verändert sich

Rund um die Käfertränke sind nicht nur viele Fichten dem Sturm zum Opfer gefallen, nur wenige Meter weiter sterben Rotbuchen. Schäfer bedauert das: „Diese Bäume sind noch nicht so alt, normalerweise müssten sie in ihrer vollen Blüte stehen.“ Im vergangenen Jahr mussten im Hohnstedter Holz und am Klieversberg bereits zahlreiche Buchen gefällt werden, die der Trockenheit zum Opfer gefallen waren. „Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Unser Wald wird sich massiv verändern“, sagt Schäfer. Schreitet die Klimaerwärmung voran, könnte ein großer Teil des alten Baumbestands des Waldes verloren gehen und Biotope verschwinden.

Harvester im Einsatz: Mit schwerem Gerät gegen die Käfer Um der Borkenkäfer-Plage im Wolfsburger Stadtwald Herr zu werden, setzt die Stadt aktuell schweres Gerät ein: Ein Harvester, eine Holzernte-Maschine, fällt vom Käfer befallene und tote Fichten und zerkleinert das Holz. Ihr Einsatz ist wichtig, denn: „Wenn wir jetzt nicht tätig werden, vervielfacht sich die Population bis zum Herbst. Aus einem befallenen Baum im Frühjahr werden dann bis zum Herbst 600“, erklärt Revierförster Dirk Schäfer. Normalerweise versucht der Stadtforst solche Arbeiten im Spätsommer oder Winter zu erledigen, um Schäden im Wald zu vermeiden. Aktuell sei es jedoch so trocken, dass der rund 16 000 Kilogramm schwere Harvester kaum Spuren auf dem Waldboden hinterlasse, sagt Schäfer: „Insofern kommt uns das Wetter sogar zu Gute.“ Der Harvester gehört einer Firma aus Erkerode und darf im Wald nur auf trockenem Boden und festgelegten Routen fahren, um keine größeren Schäden zu verursachen. Der Arbeitskopf der Maschine fixiert den Baum zunächst und fällt ihn dann innerhalb von Sekunden. Im Anschluss zerkleinert er die Stämme für den Abtransport. Für Menschen, die stattdessen lieber Rückepferde im Wald sehen wollen, hat Schäfer wenig Verständnis: „Bäume fällen ist eine extrem belastende Arbeit. Außerdem gibt es dabei eine hohe Rate an schweren und tödlichen Unfällen. Mit dem Harvester ist das Risiko für die Forstwirte hingegen deutlich geringer.“ Auch in der Forstwirtschaft zähle Ergonomie am Arbeitsplatz, Pferde kämen nur punktuell in besonders sensiblen Gebieten zum Einsatz.

Neuanpflanzungen sollen mit Dürre besser zurechtkommen

Schäfer hat jedoch auch Hoffnung: Sie zeigt sich in einer wenige Zentimeter großen Weißtanne. Der Sprössling ist eine der zahlreichen Neuanpflanzungen, die der Revierförster und seine Kollegen vorgenommen haben. Das Ziel des Försters: Baumarten pflanzen oder gedeihen lassen, die mit dem trockenen Wetter besser zurechtkommen. Dazu gehören neben Weißtannen auch Eichen, Ebereschen, Douglasien und Elsbeeren. Für die Jungbäume sieht Schäfer aktuell keine Gefahr: „Für sie ist das Wetter im Moment kein Problem, in den oberen Bodenschichten ist noch genug Wasser. Problematisch ist eher die Entwicklung in den tieferen Schichten, dort wird es jedes Jahr schlechter.“

Video: Dirk Schäfer erklärt den Borkenkäferbefall:

Von Melanie Köster