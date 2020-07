Wolfsburg

Ein schöner Abschied von der Grundschule: Am Sonntag fanden auf dem BauKing-Parkplatz in Vorsfelde nicht nur die letzten Veranstaltungen der Event-Reihe mit Autokinos und -dicos statt, sondern auch ein Autokino-Gottesdienst für die vierten Klassen der Waldschule Eichelkamp.

Digitaler Gottesdienst

„Das war eine der grandiosesten Aktionen, die wir je organisiert haben“, bilanzierte Schulleiterin Anja Gläsner-Weitkamp anschließend. Der digitale Gottesdienst für die vierten Klassen bestand aus Videos, die die Mitarbeiter und Kinder der Schule gedreht hatten. Zusammen mit den Pastoren Helmuth Bruns und Holger Erdwiens präsentierten sie den Inhalt der Geschichte von „Noah und der Arche“. Darin spannt Gott am Ende einen Regenbogen und sagt „Vertraut auf mich – es wird alles gut“.

Schülern gefiel die Veranstaltung

Im Anschluss zeigten die Organisatoren den aktuellen Kinofilm „Trolls“, in dem es ebenfalls um Freundschaft geht. Bei den Schülern kam die Abschieds-Veranstaltung gut an. „Mir hat Besonders die Playmobilgeschichte von Noah und dem Regenbogen gefallen“, sagte Leni Steffen. Die Zwillinge Albrecht und Leopolt König fügten hinzu: „Wir finden es toll hier, sonst hätten wir gar keinen gemeinsamen Abschluss unserer Grundschulzeit.“ Auch den Eltern gefiel der Abschied, so wie Mutter Henrietta Horvath: „Das ist genau das was unseren Kindern jetzt guttut.“

„Es war uns ein großes Anliegen“

Lehrerin Tanja Brás António organisierte die Veranstaltung und betonte: „Es war uns ein großes Anliegen, die Viertklässler nicht ohne Abschlussritual zu entlassen.“ Das Evangelische Schulwerk sponserte den Gottesdienst als Schulträger.

Von Melanie Köster