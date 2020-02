Die Täter ließen nicht locker – nicht mal eine schwere Metalltür konnte sie aufhalten: Die Ganoven zerstörten mehrere Türen und ein Oberlicht, um in die Detmerode Schule einzudringen. Die Polizei glaubt, dass die Täter bei der Flucht gestört wurden; vor der Schule fand man einen Teil der Beute.

Waldorfschule in Detmerode: Einbrecher waren am Wochenende am Werk. Quelle: Boris Baschin