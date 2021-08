Waldfriedhof: Jogger belästigt Wolfsburgerin

Kreuzheide

Nach der Belästigung einer jungen Frau durch einen Jogger auf einem Weg am Waldfriedhof sucht die Polizei Wolfsburg Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 4. August: Die Wolfsburgerin ging gegen 18 Uhr hinter dem Waldfriedhof in Richtung einer Sportanlage auf einem Fußweg, der im Wald parallel zur Werderstraße verläuft. Als sie sich in Höhe einer alten Tennishalle befand, begegnete ihr ein Jogger. „Als der unbekannte Läufer die Wolfsburgerin passierte, griff der Unbekannte plötzlich und unvorhersehbar die Frau an und berührte sie mehrfach unsittlich“, so Polizeisprecher Thomas Reuter.

Auffällig: Der Täter trug Mütze, Handschuhe und Schal

Die Frau setzte sich zur Wehr, stieß den Unbekannten von sich und lief davon. Der Unbekannte ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben, mit auffallend schlanker Gestalt. Er hatte braune Augen, eine sonnengebräunte Haut und war dunkel gekleidet. Auffällig war, dass der Täter neben einer schwarzen Mütze, die einer Art „Beenie“ gleichkam, auch schwarze Handschuhe und einen schwarzen Loop-Schal trug, den er bis über die Nase gezogen hatte.

Wem ist am Waldfriedhof etwas aufgefallen?

Die Polizei hofft darauf, dass der Unbekannte Auto-, Radfahrern oder Fußgängern aufgefallen ist. Möglicherweise habe der Täter den Waldfriedhof durch ein Tor im Bereich betreten, um unerkannt zu entkommen und ist dort Friedhofs-Besuchern aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeiwache unter Tel. (05361) 46460 entgegen.

Von der Redaktion