Wolfsburg

Mit der Zehenspitze voran setze ich meinen nackten Fuß vorsichtig auf den Waldboden. Kühl und nass fühlt er sich unter meinen Füßen an. Aber auch überraschend weich und federnd. „Es fehlt die Bodenhaftung, wir sind alle nicht geerdet“, meint Nicole Schaa. Das möchte sie ändern: Die Wolfsburger Autorin will ihre fünf Kursteilnehmerinnen an diesem Nachmittag der Natur und sich selbst wieder näher bringen: beim Waldbaden im Hasselbachtal.

Ein Spaziergang ist aus Sicht von Schaa kein Waldbaden

Anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, hat das Waldbaden mit „Schwimmen“ ganz sicher nichts zu tun. Auch nicht mit einem Spaziergang im Wald, wie Schaa betont: „Man schlendert ohne ein richtiges Ziel. Es geht darum, verschiedene Sinne zu öffnen.“ Achtsamkeit ist ein Stichwort, das im Zusammenhang mit dem Waldbaden oft fällt.

An einer Lichtung sollen wir stehen bleiben und „und einfach mal in die Ferne schauen“. Meine Augen versuchen, einen Punkt irgendwo in den Blättern der Bäume auf der anderen Seite zu finden. So wirklich angekommen fühle ich mich noch nicht. Wir sollen den Blick schweifen lassen, später auf die Sonnenstrahlen achten, die sich zwischen den Blättern hindurchkämpfen. Die Japaner haben sogar einen eigenen Begriff dafür: „Komorebi“.

In Japan gibt es das Bad im Wald auf Rezept

Bei ihnen sei das Waldbaden ohnehin noch viel beliebter als in Deutschland, berichtet Schaa. „Man bekommt es dort auf Rezept.“ Der Grund ist aus ihrer Sicht einfach: Das „Bad“ in der Natur reduziere Stress und stärke das Immunsystem. Auch Kursteilnehmerin Evelin Kayser-Sturm sieht im Waldbaden „Gesundheitsprävention“. Sie war bereits bei mehreren Kursen von Schaa dabei: „Man lernt den Wald neu kennen, gewinnt einen neuen Blick.“

Grün sei eine heilsame Farbe, betont auch Schaa. Sie teilt Karten mit kurzen Sprüchen aus, das enthaltene Motto sollen wir uns auf den nächsten Metern vornehmen. „Lass deine Sorgen los“, steht auf meiner. Gebetsmühlenartig gehe ich den Satz durch, während ich langsam durch den Wald schlendere. Da wir alle schweigen, ist die Kulisse tatsächlich idyllisch: Das lauteste Geräusch ist das Sirren der Insekten, der Geruch von nassem Grün liegt in der Luft.

Das innerste Kind wecken

Unsere Sorgen legen wir später in Form von kleinen Gegenständen auf einem umgefallenen Baumstumpf ab. Ein befreiendes Gefühl. Unbeschwert, wie wir jetzt sind, wartet die nächste Aufgabe auf die anderen Teilnehmerinnen und mich: Wir sollen Waldgeister bauen und dafür Dinge verwenden, die wir im Wald finden. Ganz wichtig ist Schaa: Wir dürfen dafür nichts ausreißen, was irgendwo wächst. „Es ist nicht wichtig, was wir fabrizieren. Wir spielen mit unserem inneren Kind.“

Mein inneres Kind ist zunächst ganz schön überfordert: Wie soll so ein Waldgeist denn aussehen? Und wie soll ich ihn aus Totholz, herumliegenden Blättern und Zapfen bauen? Doch dann beginnt ich wie von selbst, aus einem Stück Holz, Blättern und Zapfen etwas zu bauen.

Einen Waldgeist bauen: Die Übung regt die Kreativität an. Quelle: Melanie Köster

Mit allen Teilnehmerinnen begutachten wir unsere Werke später. Sie sind sich einig: Waldbaden entspannt und bringt einem der Natur und sich selbst näher.

Waldbaden ist oft weiblich

Auffällig ist: Schaas Kurs ist an diesem Tag komplett weiblich. „Männer brauchen ein Ziel“, vermuten Schaas Teilnehmerinnen. „Und Action“, ergänzt die Autorin. Ihre Kurse stehen jedem offen, auch ein angepasstes Programm für Kinder bietet sie an.

Wie viel ein Kurs kostet, will Schaa nicht verraten – zu unterschiedlich seien die, weil zum Beispiel zwischen Privatpersonen und Selbsthilfegruppen unterschieden werden müsse. Über die evangelische Familienbildungsstätte Fabi kosten eineinhalb Stunden Waldbaden aber beispielsweise 20 Euro.

Von Melanie Köster