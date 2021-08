Wolfsburg

Je größer die Partei, umso mehr Geld gibt es für den Wahlkampf. Erstens, weil die Plakate von Mitgliedsbeiträgen, bezahlt werden, zweitens, weil die bekannteren Parteien meist höhere Einzel-Spenden bekommen und drittens, weil die Kostenerstattung nach dem Wahlkampf sich am Ergebnis bemisst. Ist das gerecht? Und ist die Wahlkampffinanzierung transparent genug?

Wie viel der Wahlkampf in diesem Jahr kostet, steht noch nicht endgültig fest. Aber es ist wohl mehr als sonst, denn neben den Stimmen für Ortsräte und Rat der Stadt werben diesmal alle in Wolfsburg auch noch für Kandidierenden um den freiwerdenden Oberbürgermeister-Posten sowie einige für diejenigen, die in den Bundestag einziehen wollen. Bei einigen wird erwartet, dass die Kandidierenden selbst einen (möglichst vierstelligen) Beitrag mit in den Wahlkampf-Topf werfen. Die geschätzten Gesamtsummen liegen nah Angabe der Parteien zwischen 8 000 und 30 000 Euro.

Angemessen

Als völlig angemessen empfindet Dennis Leipelt, Kreisgeschäftsführer der CDU Wolfsburg, die Regelungen. „Unsere Werbemittel finanzieren wir durch die Beiträge unserer Mitglieder, Mandatsabgaben sowie Spenden“, schreibt er. Zum Thema Transparenz bemerkt Leipelt: „Wie im Gesetz gefordert, versehen wir alle Werbemittel mit einem Impressum, in dem der Werbende eindeutig zu identifizieren ist.“ Zur Gesamtsumme möchte er nichts angeben.

Sinnvoll

Immacolata Glosemeyer, Kreisvorsitzende der SPD, sagt: „Plakat-Kampagnen sind ein Kraftakt und wir fragen uns vor jeder Wahl, ob es sinnvoll ist.“ Aber gerade jetzt, wenn Großveranstaltungen ausfallen, sei es wichtig. „Einigen würde sonst wahrscheinlich ganz entgehen, dass die Wahlen überhaupt stattfinden“, meint sie, „denn in den sozialen Medien erreichen wir nur eine begrenzte Zielgruppe.“ Das Budget werde auf Parteitagen diskutiert und Spenden von mehr als 50 000 Euro seien öffentlich einsehbar. Wobei diese Höhe eher für die Bundespartei eine Rolle spiele.

Überzeugung

Auf Großspenden könne die FDP in Wolfsburg nicht zurückgreifen, sagt Kreisvorsitzende Kristin Krumm. „Einige mittelständische Wolfsburger Unternehmer haben uns aber aus politischer Überzeugung – auch mit Spenden – unterstützt.“ Den hauptsächlichen Anteil bestreite die FDP aus Beiträgen sowie Spenden der Mitglieder und Mandatsträger.

Prinzipien

So richtig gerecht und transparent findet OB-Kandidat Bastian Zimmermann (Die Linke) den Wahlkampf nicht. Vorteil der Wolfsburger: Den eigenen Plakatentwurf hat er als Mediengestalter ehrenamtlich selbst übernommen, es musste also keine Agentur bezahlt werden. Andererseits werde bei seiner Partei auch nicht verlangt, dass Kandidierende einen bestimmten Betrag beisteuern. „Das hieße ja, nur wer genügend Geld hat, kann sich zur Wahl stellen.“ 30 Prozent der Sitzungsgelder kämen zusätzlich zu Mitgliedsbeiträgen in den Topf. Spenden von Privatleuten seien höchstens dreistellig. „Wir lehnen Spenden von Unternehmen aus Prinzip ab“, so Zimmermann.

Das ist die Kommunalwahl Am Sonntag, 12. September, findet die Kommunalwahl statt. In Wolfsburg werden neben neuem Stadt- und Ortsrat auch ein neuer Oberbürgermeister(in) gewählt. 97 000 Menschen sind in der VW-Stadt wahlberechtigt. Für die 46 Sitze im Rat der Stadt bewerben sich 273 Personen (2016: 247 Personen). Außerdem werden Kandidaten von bis zu 10 Parteien und Wählergemeinschaften sowie 2 Einzelwahlvorschläge für die Wahl zu den 16 Ortsräten aufgestellt. Insgesamt beträgt die Zahl der Bewerber 418 (2016: 386; 2011: 424). Für das Oberbürgermeisteramt kandidieren sechs Männer und zwei Frauen. Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 1200 Wahlhelfer sind dann im Einsatz.

Erwartungshaltung

Diese Regel gilt bei der PUG auch. Da es sich bei der Parteiunabhängigen Gemeinschaft um einen Verein handelt, der nur lokal vertreten ist, gelten die Regeln der Parteienfinanzierung nicht in gleicher Weise wie bei anderen Fraktionen. Relativ gerecht und transparent sei die Wahlkampffinanzierung grundsätzlich trotzdem, meint der Vorsitzende Andreas Klaffehn. „Ich kann mir aber vorstellen, dass bei hohen Geld- oder Sachspenden, auch wenn sie offen dargelegt werden, beim Spender eine gewisse Erwartungshaltung geweckt wird.“ Die Schmäh-Kampagne gegen die Grünen hält der Polizeibeamte Klaffehn übrigens ganz unabhängig von der Frage der Finanzierung oder der Partei für „rechtlich bedenklich“.

Kostenerstattung

Dem AfD-Kreisverband werden laut Thomas Schlick entsprechend der Mitgliederstärke Mittel vom Landesverband zur Verfügung gestellt – Beiträge und Spenden, wie bei allen anderen. Er plädiert dafür, die Kostenerstattung, die sich am Ergebnis bemisst, abzuschaffen. Wahlkampf sei einfach nicht Sache des Staates. Solange es die Regelung gibt, werde jedoch auch die AfD Ansprüche anmelden, da sie sonst einen Wettbewerbsnachteil hätte. Spenden von Unternehmen oder Lobbyverbänden lehne er persönlich wegen der Gefahr der Korruption ab. Trotz der notwendigen Transparenz sollten Spender seiner Ansicht nach aber nicht persönlich „in die Öffentlichkeit gezerrt werden“, wo sie dann angefeindet, bedroht oder sozial geächtet würden.

Angespart

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen war in der Vergangenheit eher sparsam mit Plakaten und verzichtete, ähnlich wie „Die Linke“ und viele kleinere Parteien, traditionell zugunsten von Text meist auf Bilder – was den Vorteil hat, dass viele Motive flächendeckend und deshalb kostensparender gedruckt oder sogar mehrfach verwendet werden können. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren ein kleines finanzielles Polster aus Mitgliedsbeiträgen angespart“, sagt Sprecher Axel Bosse zur Finanzierung.

Von Andrea Müller-Kudelka