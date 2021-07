Wahlkampf: Mit diesem Team und diesen Themen tritt die SPD Fallersleben-Sülfeld an

Fallersleben-Sülfeld

Mit einem bewährten Trio an der Spitze und zehn weiteren engagierten Frauen und Männern als Verstärkung zieht die SPD Fallersleben-Sülfeld in den Kommunalwahlkampf. Fraktionssprecher Eckhard Krebs und Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Leitner sind dabei quasi die Sekundanten von Ralf Krüger: Der amtierende Ratsvorsitzende der SPD-Fraktion im Wolfsburger Rathaus würde gern Ortsbürgermeister für Sülfeld und Fallersleben werden.

Chance auf Veränderung

Diesen Posten hatte PUG-Gründerin und Powerfrau Bärbel Weist in den letzten 42 Jahren pausenlos inne, doch jetzt verabschiedet sie sich aus der aktiven Politik. Ähnlich wie die CDU sieht auch die SPD hier „nach fast einem halben Jahrhundert“ eine besondere „Chance auf Veränderung“.

Kommunalwahl 2021: Im September geht es an die Urnen. Quelle: WAZ

Im aktuellen Ortsrat stellt die PUG allerdings nicht nur die Ortsbürgermeisterin, sondern auch die größte Fraktion. Namentlich wurde innerhalb der Partei Unabhängigen Gemeinschaft trotzdem noch kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gekürt – wohl auch, weil Fraktionssprecher Andreas Klaffehn als Oberbürgermeister für Wolfsburg kandidiert.

Das sind die Themen der SPD Fallersleben/ Sülfeld Drei Themen möchte die SPD Fallersleben-Sülfeld 2021 in den Mittelpunkt des Kommunal-Wahlkampfs stellen: 1. Barrierefreiheit am Fallersleber Schloss: Der Aufzug-Streit wurde gerade wieder einmal vertagt. 2. Mehr Tempo bei Abriss und Neubau der Dreifeldhallen auf dem Windmühlenberg: Wegen knapper Kassen wurde das wichtige Projekt mehrfach verschoben. Deshalb dürften alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie ein Investoren-Modell oder ÖPP kein Tabu sein. 3. Stärkung von Handel und Gastronomie in der Fallersleber Altstadt: Hauptsorge vieler ist da der fließende wie der stehende Verkehr. Die SPD plädiert für ein Parkhaus oder eine Palette am Rande der Altstadt mit Platz für Dauerparker, Shopping-Gäste und E-Ladestationen. „Themen gibt es noch einige – vom öffentlichen Personennahverkehr über das Radwegenetz und seniorengerechtes Wohnen bis hin zum Standort der Feuerwehr. Viele haben wir bereits alle gemeinsam bearbeitet und werden das weiterhin tun“, bemerkt Eckhard Krebs, „aber diese drei sind unsere Schwerpunkte.“

Ralf Krüger ist Spitzenkandidat für den Wolfsburger Rat im Wahlbereich Fallersleben-Sülfeld-Westhagen, unterstützt aber dort die parteilose OB-Kandidatin Iris Bothe. Seit 1989 ist Krüger Mitglied im Rat der Stadt und seit 1991 Ortsrats-Mitglied für die SPD. Mit seinem Eintritt in die Altersteilzeit, so der 61-Jährige, habe er jetzt noch mehr Zeit für sein politisches Engagement.

Aus dem Ausland zurück zur SPD

„Erfahrung zu haben schadet ja nicht“, meint Eckhard Krebs, bereits seit 35 Jahren Ortsratsmitglied. An vierter Stelle folgt Erfahrung mit einem bisher weniger bekannten Name: Axel Oberdiek aus Sülfeld kandidiert. Der 61-Jährige hat sich nach einigen Auslandsaufenthalten im Auftrag von VW und Skoda wieder zu Hause eingefunden in will an sein früheres politische Engagement anknüpfen.

„Uns ist wichtig, dass beide Ortsteile im zukünftigen Ortsrat wieder vertreten sind. Und ich freue mich, dass wir eine gute Mischung aus Jüngeren und Erfahrenen, Frauen und Männern gefunden haben“, betont Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Leitner. Auf der Liste folgen die Informatikerin Anett Hübner und VW-Betriebsrat Benjamin Stern, beide 40 Jahre alt und aus Fallersleben. Außerdem mit dabei: Markus Nowak, Gerrit von Daacke, Salvatore Marcinnó, Norman Lühe, Reinhard Hondke, Andrea Busch und Markus Zarbock, Sänger der Coverband „Rollin’ Dice“, Klar, dass der sagt: „Wir rocken den Wahlkampf!“

Von Andrea Müller-Kudelka