Wolfsburg

Kugelschreiber, Chips für den Einkaufswagen, Taschen aus Jute, Malkreide – das und noch andere Dinge verteilen Wolfsburger Parteien im aktuellen Wahlkampf. Diese kleinen kostenlosen Werbegeschenke öffnen nicht nur das Herz, sondern oft auch die Ohren für Wahlprogramme. Einige Parteien sind bei Giveaways sehr kreativ.

Zum Beispiel die CDU: Sie verteilt Grillzangen. Warum? Ihr Spitzenkandidat für den Bundestag ist Andreas Weber. Weber ist außerdem ein bekannter Grill-Hersteller. Dieser Zusammenhang ist nicht sofort ersichtlich, aber eine perfekte Möglichkeit, um an Wahlkampfständen mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, sagt Arne Schulze, Vorsitzender der Jungen Union Wolfsburg.

Grillzange von der CDU

Die Grillzange verschenkt auch der Oberbürgermeister-Kandidat der CDU Dennis Weilmann, wenn er von Haustür zu Haustür geht, um die Bewohner über seine Ziele zu informieren. „Wir wollen nichts Unnützes verteilen, sondern etwas Sinnvolles“, erklärt Schulze die Giveaway-Auswahl.

Praktisch: Die CDU verschenkt Liegestühle mit Weilmann-Aufschrift. Quelle: Britta Schulze

Das sind die Giveaways der Wolfsburger Parteien:

Auch die Grünen haben sich Originelles einfallen lassen: Neben Tee, Kugelschreibern und Jute-Tasche mit dem Slogan „Alles ist drin“ verschenken sie bei Wahlkampf-Auftritten vegane Gummibärchen. Vor allem bei Kindern der absolute Renner. Außerdem verteilen die Politiker Brausepulver-Tütchen, die in den 70-er Jahren Kult waren – und es mittlerweile wieder sind. „Da werden bei vielen Menschen Erinnerungen an die Jugend wach“, sagt Grünen-Kandidat Axel Bosse.

Vegane Gummibärchen und eine Grillzange gibt es bei den Grünen. Quelle: Roland Hermstein

Capri-Sonne ist der Renner bei der SPD

Bei der SPD gibt es einen anderen Giveaway-Renner: Capri-Sonne-Tüten. Auch die erinnern an Kindheit und Jugend. Flaschenöffner, Wasserbälle, Frisbeescheiben – das und noch mehr verteilen die Wolfsburger Sozialdemokraten. „Es sollen interessante Dinge sein, die nicht sofort in den Müll wandern“, erklärt Juso-Vorsitzender Pascal Becker. Ein Allzeit-Klassiker im Wahlkampf bei der SPD: Kugelschreiber. „Viele Leute fragen ganz konkret danach“, so Becker.

Flaschenöffner und Gummienten bringt die SPD unters Volk. Quelle: SPD Wolfsburg

Doch mit Kugelschreibern und ähnlichem könne man keine Inhalte transportieren, sagt Velten Huhnholz von der PUG. Inhalte seien der PUG beim Wahlkampf aber wichtig. Dafür nutze sie die social-media-Plattform Facebook. „Das klappt gut“, so Huhnholz. Persönlich mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, sei wegen Corona schwierig. Gibt es öffentliche Auftritte, verschenkt die PUG natürlich auch kleine Geschenke.

Stilvolle Flaschenöffner verschenkt die PUG: Quelle: Britta Schulze

Demokratiemalbuch von der FDP

Die FDP verschenkt in diesem Jahr ein Demokratiemalbuch, „weil wir der Überzeugung sind, mit politischer Bildung sollte so früh wie möglich begonnen werden“, erklärt Kreisvorsitzende Kristin Krumm. Passend dazu gibt es einen kleinen Satz Buntstifte. Natürlich verteilen die Liberalen auch die Giveaway-Klassiker wie Kugelschreiber und Einkaufswagenchips. „Im Fokus steht aber natürlich, die Präsentation unserer Inhalte und unseres Kommunalwahlprogramms“, so Krumm.

Kristin Krumm von der FDP verschenkt Demokratie-Malbücher und Buntstifte. Quelle: FDP Wolfsburg

Die AfD in Wolfsburg setze ebenfalls auf Information. Flyer, das Wahlprogramm in kurzer und langer Form – das verteilen Oberbürgermeister-Kandidat Thomas Schlick und seine Mitstreiter bei öffentlichen Auftritten. Kleine Gratisgeschenke gebe es zwar auch – aber nicht so reichlich. „Unser Budget ist nicht so groß wie das von großen Parteien“, erklärt Schlick.

Kreative Linke

Viel Geld haben die Linken auch nicht. Trotzdem haben sie sich witzige Dinge überlegt, die sie im Wahlkampf kostenlos verteilen. „Wir versuchen das, was wir nicht im Portemonnaie haben, mit Kreativität zu kompensieren“, erklärt OB-Kandidat Bastian Zimmermann. Es sind Kleinigkeiten wie Feuerzeuge oder Post-it-Blocks mit lustigen Aufdrucken wie „Wir haben Ur-Feuer“. Ur-Feuer – das Wort kam der Produktionsfirma seltsam vor und fragte bei der Linken nach. Alles richtig, bescheinigte die Partei. Bastian Zimmermann wählte „Ur“ , weil es typischer Wolfsburg-Slang ist und zeigen soll: Der Politiker kommt von hier.

Die Linken: Sie wollen mit Feuerzeugen, Post-Its und Stiften punkten. Quelle: Britta Schulze

Um Kosten zu sparen, haben die Linken sogar Jutetaschen selbst genäht und selbst bedruckt. Mit Sprüchen wie „Einer für alle“, „ur-gutes Programm“ und dem abgewandelten Wahlkampfmotto von Ex-US-Präsident Barack Obama „Yes, we care“.

Von Sylvia Telge