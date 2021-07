Wahlkampf-Ärger in Wolfsburg: Parteien preschen beim Plakatieren vor

Wolfsburg

Seit Montagmorgen ist für die Wolfsburger nicht mehr zu übersehen, dass der Wahlkampf in die heiße Phase gegangen ist. Praktisch an jedem Laternenmast hängt das Konterfei eines Politikers. Doch einige Parteien plakatierten früher als erlaubt.

„Ich bin zutiefst verärgert, dass so massiv gegen Absprachen verstoßen wird, nur weil man sich einen Vorteil erwartet“, schimpfte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Dabei sei schon im März mit allen Fraktionssprechern vereinbart worden, Wahlplakate erst in der Nacht zu Montag, 12. Juli, ab 0 Uhr aufzuhängen. Alle sollten die gleichen Chancen haben. „Ich habe die Parteien aufgefordert, die zu früh aufgehängten Plakate wieder abzunehmen“, so Mohrs. Doch nicht alle seien dieser Aufforderung gefolgt.

Bildergalerie von den Politiker-Galerien entlang der Straßen:

Zur Galerie Eigentlich hätten die Parteien in Wolfsburg ihre Wahlplakate erst in der Nacht zu Montag aufhängen dürfen. Doch die CDU preschte am Sonntag vor, daraufhin wurden andere Parteien nervös und starteten ebenfalls – das sorgt für Ärger.

Eine Kettenreaktion beginnt

Laut PUG-Vorstand Andreas Klaffehn kam Unruhe auf, nachdem erste Plakatierer der CDU gesichtet worden seien. Wahlhelfer der PUG verloren demnach die Nerven und zogen ebenfalls los. Sein Telefon habe Sturm geklingelt, schildert Klaffehn die Lage. „Es kam Panik auf, dass kein Platz mehr übrig bleibt. Ich habe sofort gesagt, dass das Plakatieren unverzüglich eingestellt werden muss“, so der ­OB-Kandidat. Doch nicht alle Helfer habe er auch erreicht.

„Es kam Panik auf, dass kein Platz mehr übrig bleibt“: Andreas Klaffehn (PUG) hatte alle Mühe, die Wahlhelfer wieder einzubremsen. Quelle: privat

SPD ließ zu früh aufgehängte Plakate wieder abnehmen

Auch bei Immacolata Glosemeyer, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, lief das Telefon heiß. „Mich erreichten erste Anrufe, dass die CDU zu früh plakatiert hat. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, die Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien nach dem Fußballspiel auf der Straße zu treffen.“ Sie habe ihre Wahlhelfer angewiesen, beim ursprünglich vereinbarten Termin zu bleiben. „Dennoch wurden in Reislingen vier Plakate aufgehängt – die wurden aber wieder abgenommen“, so Glosemeyer.

„Besprochen wurde, dass jede dritte Laterne für andere Parteien frei bleibt:“ ­SPD-Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer ärgert sich über das unfaire Verhalten der Plakatierer. Quelle: Britta Schulze

„Das verzerrt den Wettbewerb um gute Plätze“

Die Mitglieder der Linken hätten sich um 16 Uhr in der Schillerstraße getroffen, um das EM-Finale zu schauen und für 0 Uhr mit der Plakatierung zu starten, so ­OB-Kandidat Bastian Zimmermann. „Bereits um 17 Uhr erreichten uns Hinweise, dass die CDU bereits plakatiert. Das fanden wir ziemlich daneben, da ein solches Verhalten den Wettbewerb um gute Plätze verzerrt.“ Zimmermann schloss sich mit Glosemeyer kurz. Man habe verabredet, sich an die Regeln halten. „Es mag sein, dass einzelne Mitglieder beider Parteien, von der CDU herausgefordert, dann doch schon kurz vor Mitternacht Plakate aufgehängt haben.

„Das fanden wir ziemlich daneben“: Der OB-Kandidat der Linken Bastian Zimmermann. Quelle: privat

CDU gibt schwarzen Peter zurück an PUG, SPD und Linke

Die CDU wiederum teilte auf Anfrage mit, nur auf den Beginn der Plakatierung von PUG, SPD und der Linken reagiert zu haben. „Als unsere Mitbewerber mit dem Plakatieren begonnen hatten, haben auch wir unsere Mitglieder mobilisiert, um keinen Nachteil im politischen Willensbildungsprozess zu erhalten“, so Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar. Auf die Bitte des OB hin habe man die Plakatierung „unverzüglich“ gestoppt. „Der Rückbau von Plakaten wurde eingeleitet. Ab Mitternacht haben wir unsere Plakatierung fortgesetzt.“

„Wollten keinen Nachteil im politischen Willensbildungsprozess erhalten“: Christoph-Michael Molnar, Kreisvorsitzender der CDU. Quelle: Boris Baschin

Grüne treten beim Plakatieren auf die Bremse

Der Grünen-Kreisverband sagte zur Plakatschlacht: „Es sind alle ziemlich nervös vor Kommunal- und Bundestagswahl“, analysiert Sprecherin Elke Braun. Die Grünen selbst wollen erst Ende dieser oder Anfang nächster Woche selbst Wahlwerbung aufhängen. Grundsätzlich sähe sie das Geld für Wahlplakate lieber in Hilfsprojekte investiert. Braun favorisiert eine Lösung, die auch Klaffehn von der PUG unterstützt: „Die Stadt könnte an exponierten Stellen Plakatwände aufstellten und Flächen an die Parteien vermieten.“

„Die Stadt könnte an exponierten Stellen Plakatwände aufstellten und Flächen an die Parteien vermieten“: Elke Braun vom Kreisverband der Grünen. Quelle: Britta Schulze

Bußgelder nur bei Beeinträchtigung des Straßenverkehrs

OB Mohrs will am Dienstag im Verwaltungsausschuss mögliche Konsequenzen erörtern. Ob die Parteien seinem Appell folgen, die zu früh aufgehängte Plakate wieder abzunehmen, wo diese nun offiziell hängen dürfen, ist mehr als fraglich. Bußgelder könnten wohl nur bei einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs verhängt werden. Sie werden wohl trotz Frühstart hängen bleiben. „Viel schlimmer ist der Vertrauensverlust, der dadurch entsteht, wenn ich mich nicht einmal darauf verlassen kann, dass Absprachen eingehalten werden“, ärgert sich Wolfburgs OB.

Von Christian Opel