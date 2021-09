Wahlforscher kommen nach Wolfsburg

Wolfsburg

Wenn am Sonntag Bundestagswahl ist, dann ist Wolfsburg auch Teil der Wahlforschung: In vier repräsentativen Wahlbezirken in Wolfsburg erheben Forscher Daten, davon sind zwei in Vorsfelde, einer in Hohenstein und einer in Kreuzheide. Außerdem sind Wahllokale in Fallersleben für die Berichterstattung von ARD und ZDF ausgewählt.

Die Anonymität bleibt gewahrt

Die repräsentative Wahlstatistik soll Aufschluss über das Wahlverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen geben. Dafür werden in den beiden Wahlbezirken in Vorsfelde sowie den in Hohenstein und Kreuzheide das Geschlecht und das ungefähre Alter aller Wählenden erfasst. „Zur Auswertung sind die Stimmzettel nach sechs Altersgruppen gekennzeichnet, die Anonymität ist gewährleistet“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Für die Statistik werden von den etwa 85 000 Wahlbezirken in Deutschland knapp 2600 zufällig ausgewählt – darunter sind in diesem Jahr die vier in Wolfsburg sowie zwei weitere in Helmstedt.

Ein Wahllokal im Wahlbezirk 407 in Fallersleben ist zudem von Infratest für die Wahlberichterstattung von der ARD ausgewählt worden, das Wahllokal 402 in Fallersleben für die vom ZDF. Bei beiden Wahllokalen sprechen Mitarbeitende der Forschungsgruppen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger an, nachdem sie gewählt haben. Wer möchte, kann dann an einer anonymen Befragung teilnehmen. Sie hilft den Fernsehsendern dabei, die Hochrechnungen zu erstellen.

Von der Redaktion