Wolfsburg

Mit Spannung wird die US-Präsidentenwahl in der Nacht zu Mittwoch erwartet. Bleibt Donald Trump oder wird Joe Biden neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Eine Frage, die auch die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Meier (33) und Gretchen Lina Schaupp (42) umtreibt. Beide leben in Wolfsburg.

Jessica Meier lebt seit drei Jahren in Wolfsburg, geboren wurde sie im Bundesstaat Michigan. Ihre Heimat verließ sie der Liebe wegen und zog zu ihrem Mann in die VW-Stadt. Seitdem schreibt sie in ihrem Blog „Oddities and Ends“ über kuriose Begebenheiten in Deutschland. Ihre Stimme für die Wahl des Präsidenten hat sie bereits abgegeben – per Post. „Ich habe Anfang Oktober gewählt. Ich habe meinen Stimmzettel mit der Post geschickt und dann die Daumen gedrückt, dass er ankommt. Glücklicherweise habe ich eine Bestätigung erhalten, dass er angekommen ist“, berichtet Meier.

Anzeige

Lesen Sie auch: Kampf ums Weiße Haus: Wir bleiben für Sie wach

Auch Gretchen Lina Schaupp, die als BWL-Dozentin arbeitet, und im Bundesstaat West Virginia geboren wurde, hat ihre Stimme schon abgegeben – über ein digitales Wahlportal.

Beide Amerikanerinnen stimmen für Biden : Was sind die Gründe?

Beide Amerikanerinnen haben ihre Stimmen dem Demokraten Joe Biden gegeben. Jessica Meier begründet ihre Wahl so: „Ich glaube, Trump und seine Regierung steuern Amerika in Richtung Faschismus. Sie ermutigen Rassisten und die Rechtsextremisten. Biden ist nicht perfekt und er war definitiv nicht meine erste Wahl für die Kandidatur der Demokraten. Ich hatte in der Vorwahl eigentlich für Bernie Sanders gestimmt. Aber ich denke, Biden ist jetzt unsere einzige Chance, Amerika zu retten.“

Für die gebürtige Amerikanerin geht es darum, Trump aus dem Weißen Haus herauszuholen – auch wenn sie einen progressiveren Kandidaten Joe Biden vorgezogen hätte: „ Biden wird kein denkwürdiger Präsident sein, wenn er gewinnt, aber er wird in der Lage sein, etwas von dem Schaden, den Trump angerichtet hat, wieder gutzumachen“, so Meier.

Gretchen Lina Schaupp berichtet auch von den Unsicherheiten: „Leider glaube ich, dass Trump versuchen wird, an der Macht zu bleiben, auch wenn er verliert“, so die 42-Jährige. Der gebürtigen Amerikanerin war seit Beginn der Amtszeit von Trump klar, dass sie den Demokraten ihre Stimme bei der Wahl 2020 geben wird.

Und: „Seit der Corona-Krise und dem ganzen folgenden Chaos in den USA wurde ich immer ungeduldiger und habe es kaum erwarten können meine Stimme jetzt abzugeben“, sagt sie, „die Wahl ist mir viel wichtiger geworden als je zuvor. Durch all die Kontroversen, die von der Trump-Regierung verursacht wurden, insbesondere in Bezug auf das Stimmrecht, wird mir klar, was für ein wertvoller Teil der Demokratie das Wahlrecht ist.“

Weit entfernt von der Heimat: Wie wichtig ist die Wahl?

In jedem Fall ist die Wahl für beiden Amerikanerinnen von großer Bedeutung, auch wenn sie von ihrer Heimat weit entfernt leben. „Es gibt viele Menschen in den USA, die mir wichtig sind“, sagt Meier, „die Inkompetenz von Trump betrifft mich nicht mehr direkt, aber sie betrifft meine Freunde und meine Familie.“ Ähnlich sieht das auch Schaupp: „Obwohl ich in Deutschland lebe, ist meine Familie in den USA und ich bin ja US-Staatsbürgerin. Angesichts der Macht, die die USA immer noch in der Welt hat, war es für mich sehr wichtig, meine Stimme gegen Trump und seine Agenda abzugeben“, sagt die 42-Jährige.

Die Ironie dabei sei, dass der Bundesstaat West Virginia der zweitstärkste Befürworter von Trump ist. Aufgrund des US-amerikanischen Wahlmänner-Systems sei ihre Stimme in West Virginia von viel weniger Bedeutung als in einem „Swing State“ wie beispielsweise Ohio oder Pennsylvania.

Von Nina Schacht