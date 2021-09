Wahlbeteiligung in Wolfsburg liegt bei 53,6 Prozent

Wolfsburg

Die hohe Zahl der Briefwähler schlug sich am Vormittag noch bei der Wahlbeteiligung in Wolfsburg nieder – sie fiel bis 11 Uhr geringer aus als noch 2016. Doch am Ende hin ist sie mit 53,6 Prozent höher ausgefallen als noch 2016. Da lag sie bei 52,2 Prozent.

Da viele Wähler traditionell gleich morgens zur Wahl gehen, hat die Stadt von 8 bis 11 Uhr die Wahlbeteiligung in 20 Wahllokalen gemessen: In diesem Zeitraum haben 1715 Menschen ihre Stimme abgeben; 2016 waren das 2093. Prozentual sind das 9,29 % (2016: 12,33 %). Einschließlich der Briefwähler lag die Wahlbeteiligung in diesen drei Stunden bei 31,05 %.

Briefwahl hat sich verdoppelt

Damit fällt die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen am Vormittag geringer aus als noch vor fünf Jahren. Dies war zu erwarten durch die Verdoppelung der Briefwähler. Seit dem Beginn der Briefwahlausgabe am 16. August haben bis letzten Mittwoch rund 21 Prozent der insgesamt 97 000 Wahlberechtigten in der VW-Stadt abgestimmt – in Zahlen sind das mehr als 20 000 Briefwahl-Stimmen. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2016 gab es im gleichen Zeitraum nur rund 10 500 Briefwählerinnen und -wähler. Die Stadt hat deshalb die Zahl der Briefwahlvorstände verdoppelt.

Wahlvorsteher Ernst Biniek, der seit 40 Jahren bei der Ausführung von Wahlen aller Art in der VW-Stadt dabei ist, spürt diesen Trend ebenfalls: „Es war am Vormittag weniger los als bei anderen Wahlen“, sagte er zur WAZ.

2016 lag die Wahlbeteiligung bei 52,2 Prozent

Am Ende lag die Wahlbeteiligung aber bei 53,6 Prozent und fällt etwas höher aus als noch 2016. 2016 lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei 52,2 Prozent; 2011 bei 49,4 Prozent und 2006 bei 46,1 Prozent.

Das amtliche Endergebnis der OB-Wahl in Wolfsburg steht fest: Dennis Weilmann holt 43 Prozent und Iris Bothe 32,2 Prozent. Da keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen gewinnen konnte, wird es am 26. September eine Stichwahl geben.

Von Claudia Jeske