Wahl zum Rat der Stadt: CDU, Grüne und FDP legen zum Teil deutlich zu

Wolfsburg

Bei den Wahlen zum Rat der Stadt haben – abgesehen von PUG und AfD – alle Parteien ihre Ergebnisse verbessern können. Die größten Gewinne verbuchten die Grünen (über drei Prozent), die FDP und die CDU (jeweils rund drei Prozent) – die SPD konnte leicht zulegen und stellt wieder die größte Ratsfraktion.

Die SPD bleibt stärkste Fraktion und freut sich darüber

„Wir wollten wieder die stärkste Ratsfraktion werden – das haben wir erreicht“, freute sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann. „Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass die Bürger unsere gute Arbeit der vergangenen fünf Jahre honoriert haben.“ Jetzt müsse nur noch die SPD-Kandidatin Iris Bothe die Oberbürgermeister-Stichwahl in zwei Wochen gewinnen.

Großer Jubel herrschte bei der CDU: „Wir sind natürlich hoch erfreut über das Wahlergebnis“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kassel. „Aber wirklich zufrieden sind wir erst, wenn Dennis Weilmann auch die Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg gewinnt. Zählt man die Stimmen für den PUG-Kandidaten Andreas Klaffehn dazu, kommt das bürgerliche Lager auf über 50 Prozent – dafür kämpfen wir jetzt.“

Die Grünen holen ihr erstes zweistelliges Wahlergebnis in Wolfsburg

Richtig zufrieden mit dem Wahlergebnis war natürlich auch Frank Richter, Fraktions-Chef der Grünen im Rat der Stadt: „Wir haben zum ersten Malin Wolfsburg ein zweistelliges Wahlergebnis bekommen – jetzt ziehen wir mit fünf bis sechs Leuten in den Rat der Stadt ein.“ Auch in der VW-Stadt würden ökologische Themen wie die Bekämpfung des Klimawandels immer wichtiger.

Ein strahlendes Lächeln hatte auch die FDP-Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm auf den Lippen: „Wir haben über zwei Prozentpunkte zugelegt und wollen jetzt im Rat der Stadt das dritte Mandat holen.“ Aktuell hat die SPD zwei Sitze. „Drei Stadratsmandate – so ein Ergebnis gab es für die FDP in Wolfsburg zuletzt in den 1980er Jahren. Wir sind superzufrieden.“

Die Linke bangt um ihren Fraktionsstatus

Zufrieden war auch die Linke mit dem Ergebnis der Kommunalwahl: „Wir haben unser Ergebnis gehalten“, sagte der Linke Ratsherr Bastian Zimmermann. „Jetzt hoffen wir, dass wir ein zweites Mandat hinzugewinnen und damit den Fraktionsstatus erhalten. Doch das hängt leider von den Zahlen hinter dem Komma bei den kleineren Parteien ab.“

Von Carsten Bischof