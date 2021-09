Wolfsburg

Die Wolfsburger haben abgestimmt: Der neue Oberbürgermeister heißt Dennis Weilmann und Falko Mohrs zieht für weitere vier Jahre in den Bundestag ein. Dabei war schon während des Auszählens allerhand im Bürgersaal des Rathauses und auf den Wahlpartys los. Die WAZ hat die Kandidaten begleitet und dabei auch allerhand Kurioses entdeckt...

Frank Bsirske im Rathaus

Grünen-Kandidat und Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske gehörte zu den ersten Politikern, die am Sonntagabend ins Wolfsburger Rathaus kamen. Und er ging auch als erster – denn er fuhr noch am selben Abend weiter in Richtung Berlin. Dort konnte er seinen Einzug in den Bundestag über die Landesliste der Partei feiern.

Kekse oder Karte

Futter für die Nerven: Am Rathaus-Kantinen-Buffet konnten sich alle Gäste mit Keksen und Getränken versorgen. Bei der CDU in Nordsteimke servierte das „Wildfrisch“ Menues á la carte.

Ergebnisse auf dem Tablet

Bundestagskandidat Falko Mohrs und OB-Kandidatin Iris Bothe verfolgten die Hochrechnungen bei der SPD-Wahlparty in Rizzos Café bei Gemüsespießen und Bratwurst auf dem Tablet. Sie erlebten, wie nah Sieg und Niederlage beieinander liegen können: Während Mohrs sein Mandat in Berlin behalten darf, musste sich Bothe bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegen Dennis Weilmann geschlagen geben. Juso-Vize-Vorsitzender Felix Becker dazu: „Man weiß nicht, ob man sich freuen oder traurig sein soll.“

Smarter Service

Bei den Kommunalwahlen gab es sie noch nicht, jetzt standen in der Bürgerhalle zwei große Terminals bereit, auf denen sich interessierte Bürger durch die Wahlergebnisse klicken konnten. Angeschafft wurde die Geräte im Rahmen des Smart City Projekts. Die Wolfsburger werden die transportablen Terminals nun auch bei anderen Veranstaltungen regelmäßig zu sehen bekommen. Als einer der ersten nutze der Bundestagskandidat Bernd Mex von den Linken das neue Equipment.

Gut gestärkt

Die CDU widmete sich auf ihrer Wahlparty auf dem Rittergut in Nordsteimke zunächst kulinarischen Highlights: Es gab Flammkuchen, Bier und Wein. Während OB-Kandidat Dennis Weilmann zunächst noch ganz entspannt wirkte, gestand er später doch etwas Aufregung ein: „Kann nicht jemand mal die Zeit vordrehen?“

FDP feierte im „Oexle“

Die Direktkandidatin der FDP Kristin Krumm kam mit guter Laune in den Bürgersaal – und diese gute Stimmung hielt den ganzen Abend. Rund 20 Anhänger feierten die Ergebnisse im „Oexle“ in der Poststraße.

Thomas Schlick von der Wahl enttäuscht

Bei Thomas Schlick von der AfD war die Stimmung angesichts der Ergebnisse gedämpft. „Die Bürger haben ein Weiter-so gewählt, daher bin ich ein wenig enttäuscht“, so der Fraktionsvorsitzende.

PUG verfolgte die Wahl im Rathaus

Die Vorsitzenden der PUG Andreas Klaffehn und Velten Huhnholz verfolgten die Wahl im Rathaus. Dabei schauten sie immer nach dem Ergebnis der OB-Stichwahl. „Das ist so spannend wie beim live Fußball“, so Huhnholz.

Dennis Weilmann neuer Oberbürgermeister

Alle Wahllokale sind ausgezählt: Dennis Weilmann wurde zum neuen Oberbürgermeister gewählt. Als er mit 55, 8 Prozente führte war er trotzdem noch ziemlich aufgeregt. „Kann nicht jemand die Zeit vordrehen?“, fragte er auf dem Rittergut in Nordsteimke.

