Wolfsburg

Jede Menge neuer Gesichter gibt es im frisch gewählten Rat der Stadt Wolfsburg. Und auch was die möglichen Koalitionen angeht könnte es spannend werden – falls es nicht letztlich doch wieder auf einen Zusammenschluss der beiden größten Fraktionen SPD und CDU hinausläuft. Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen. Eine weniger schöne gab’s allerdings für die FDP gleich zum Start.

Rechnerisch gesehen wäre ein Bündnis von SPD und CDU sicherlich die einfachste Lösung. 24 Stimmen sind für einen Mehrheitsbeschluss nötig. Die SPD hat 14 Sitze, die CDU 13 – wobei die Stimme des Ortsbürgermeisters oder der Ortsbürgermeisterin noch nicht mit einberechnet ist. Die Stichwahl zwischen dem CDU-Mann Dennis Weilmann und der von SPD und FDP gestützten Iris Bothe wird erst am 26. September eine endgültige Entscheidung bringen.

Peter Kassel: Der Fraktionschef der CDU begrüßt acht neue Mitstreitende im Rat der Stadt. Quelle: privat

Peter Kassel, bisher Fraktionschef der CDU, ist in Sachen OB-Wahl siegessicher, bei der Frage der Koalitionsbildung hält er sich aber zurück. „Das ist zu früh“, meint er, „was ich allerdings ausschließe, ist jede Zusammenarbeit der der AfD oder der Linken. Ich habe gegen niemanden persönlich etwas, aber diese Parteien stehen beide für Werte, die ich mit denen der Bundesrepublik nicht in Einklang bringen kann.“ Im übrigen müsse sich auch die CDU-Fraktion erst einmal neu zusammenfinden – denn acht der 13 Stadtratsmitglieder sind neu im Gremium. Die beiden jüngsten sind Constanze Rößler (30) und Robin Scheil (31). Außerdem neu sind – wenn auch zum Teil mit Ortsratserfahrung – Cindy Lutz, Sven Scharenberg, André-Georg Schlichting, Christoph-Michael Molnar, Ira von Steimker und Kai Kronschnabel.

Hansgeorg Bachmann, SPD: „Für Koalitionsgespräche ist es noch zu früh. Schauen wir mal.“ Quelle: Thomas Koschel

Ein größtenteils altbewährtes Team bildet die SPD mit Fraktionssprecher Hansgeorg Bachmann. Etwas frischen Wind bringen aber die erst 22-jährige Vanessa Arendt, Marcus Musiol und Dr. Ursula Partzsch-Asamoah mit – auch wenn letztere mit 73 Jahren gleichzeitig das älteste Fraktionsmitglied ist. Zu möglichen Verhandlungen mit anderen Parteien möchte Bachmann noch nichts sagen: „Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Umplakatieren, dann schauen wir mal.“

Andreas Klaffehn: Der PUG-Chef hofft auf „gelebte Demokratie“. Quelle: Britta Schulze

Die drittgrößte Fraktion, die PUG, hat einen Sitz im Rat verloren. „Aber wir haben mit sechs Stimmen immernoch mehr als nach den Wahlen 2006 und 2011“, sagt Chef Andreas Klaffehn. Zwei neue Gesichter gibt es auch: Ulrike Köppe und Jan Schroeder. Klaffehn hofft, dass der neue Rat „themenorientiert arbeitet und dass sich dann je nach Tagesordnungspunkt wechselnde Mehrheiten bilden – denn das ist gelebte Demokratie“.

Frank Richter: Der Grünen-Fraktionssprecher versammelt um sich herum ein größeres, komplett neues Team im Rat der Stadt. Quelle: Thomas_Kubiczek

Die viergrößte Fraktion stellen die Grünen/Bündnis 90, die damit die AfD von dieser Position verdrängen konnten. Fraktionssprecher Frank Richter versammelt um sich herum ein komplett neues, „aber sehr kompetentes Team“, wie er betont. Fraktionsgeschäftsführerin Sandra Jördens, Andreas Geiger, Jens Hortmeyer und Irene Siemann sind dabei.

Die AfD hat zwar nur noch drei Sitze, aber auch dort gibt es ein neues Gesicht: Egbert Diekmann komplettiert das Trio von Thomas Schlick und Krystyna Göpfert.

Böse Überraschung für Kristin Krumm

FDP-Chefin Kristin Krumm freute sich zwar über stadtweit 5,6 Prozent, hat es selbst aber dann doch überraschend nicht in den Rat geschafft. Dort sitzt neben Direkt-Kandidat Marco Meiners jetzt Maike Woelk, Jahrgang 1985, die über die Parteiliste im Wahlbereich 1 ins Gremium einzog. Krumm führte die Liste im Wahlbereich 2 an.

Auf der Suche nach Anschluss

Bastian Zimmermann (Linke) muss sich eine neue Fraktion suchen, weil die Piraten nicht wieder antraten. Theoretisch möglich wäre, dass er dafür in Stefan Kanitzky von der Europa-Partei Volt einen Partner findet – denn der zog ebenfalls allein ins Gremium ein. Kanitzky hat schon Fraktionserfahrung: Er ist seit 2016 Ratsmitglied – war erst bei der CDU und dann ab 2019 als Volt-Mitglied in der FDP-Fraktion.

Die Zusammenarbeit dort klappte offenbar gut. Meiners gratulierte dem Volt-Mann noch am Wahlabend voller Wohlwollen zum Wiedereinzug, registrierte am Montag jedoch, dass dafür die FDP nicht den erhofften dritten Sitz erhielt und Krumm quasi rausflog. „Das war ein Schuss vors Kontor, das hat sie nicht verdient“, sagt Meiners, „ich kann mich deshalb nur sehr verhalten freuen...“ Sie selbst war nicht zu erreichen: Zu allem Unglück kam am Montag nämlich auch noch eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt hinzu.

Von Andrea Müller-Kudelka