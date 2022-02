Wolfsburg

Frank-Walter Steinmeier ist seit 2017 der zwölfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland – und steht am Sonntag, neben weiteren Kandidaten erneut zur Wahl. Einige Wolfsburger haben den SPD-Politiker während seiner Amtszeit persönlich getroffen – und andere trafen seinen Vorgänger Joachim Gauck. Die WAZ gibt den Überblick:

VW-Mitarbeiterin Ines Doberanzke-Milnikel erhielt im Dezember 2018 aus den Händen des Bundespräsidenten Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Doberanzke-Milnikel koordiniert im Volkswagen-Konzern internationale Austausch- und Begegnungsprogramme sowie die Gedenkstättenarbeit in Auschwitz mit Auszubildenden und Führungskräften. Sie sagte nach der Ordenszeremonie im Schloss Bellvue: „Ich bin heute sehr glücklich.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht an Ines Doberanzke-Milnikel aus den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: Bernd von Jutrczenka

Auch die Wolfsburgerin Petra Neumann-Wollenhaupt traf den Bundespräsidenten – er verlieh ihr im Dezember 2017 höchstpersönlich den Bundesverdienstorden. Neumann-Wollenhaupt gründete vor über 25 Jahren den Verein „Wolfsburg hilft“, der Patienten mit Leukämie, Lymphomen und Plasmozytomerkrankungen unterstützt. Insgesamt 25 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zeichnete Steinmeier an diesem Tag für besonderes Engagement im Berliner Schloss Bellevue aus. Die Rede von Frank-Walter Steinmeier war „sehr bewegend“, erinnerte sie sich.

Verdienstorden für Petra Neumann-Wollenhaupt – aus den Händen von Frank-Walter Steinmeier. Quelle: privat

Nicht persönlich getroffen, aber immerhin eine Urkunde mit der Unterschrift von Frank-Walter Steinmeier besitzen das Wolfsburger Ehepaar Monika und Wolfgang Schmidt, Udo Rauhaus und Frank-Helmut Zaddach. Die Schmidts erhielten im September 2018 für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Obdachlosenhilfe die Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes. Udo Rauhaus bekam das Bundesverdienstkreuz am Bande ans Revers für seinen Einsatz im Reitsport und in der Zucht vin Islandpferden. Frank Helmut Zaddach erhielt das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse für sein jahrzehntelanges Wirken als ehemaligen Ratsmitglied.

Lesen Sie auch Bundespräsident ehrt VW-Mitarbeiter im Schloss Bellevue

Bundespräsident Joachim Gauck dankt Volkswagen Mitarbeitern für ehrenamtliches Engagement. Quelle: Volkswagen

Steinmeiers Vorgänger, Joachim Gauck, empfing im September 2013, 2014 und 2015 aktive und ehemaligen VW-Mitarbeiter beim Bürgerfest auf Schloss Bellvue. Die Wolfsburger wurden für ihren ehrenamtlichen Einsatz fürs Gemeinwohl ausgezeichnet.

Von der Redaktion